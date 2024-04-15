Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Експерт зі стосунків — Меган Фокс після скасованого весілля звернулась до жінок arrow

Експерт зі стосунків — Меган Фокс після скасованого весілля звернулась до жінок

15 квітня 2024 11:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Експерт зі стосунків — Меган Фокс після скасованого весілля звернулась до жінок
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс в інтерв'ю виданню EOnline на тлі проблем у відносинах із коханим Колсоном Бейкером закликала жінок "не витрачати енергію на чоловіків". За словами красуні, все, що їм потрібно, — це залишити жінку виснаженою.

Про це стало відомо з Instagram Меган.

Читайте також:

Меган Фокс дала пораду жінкам

Місяць тому Меган розповіла, що вони з 33-річним Колсоном Бейкером розірвали заручини, але при цьому все ще разом. За словами інсайдера, вони більше не мешкають разом, але працюють над своїми стосунками. Меган Фокс зараз живе в Малібу, а Колсон Бейкер залишається в їхньому маєтку в Енсіно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Megan Fox (@meganfox)

"Я не знаю, чи я правильна людина, щоб давати поради. Але моя порада: "Просто навчіться чомусь або займайтеся своїм хобі і не витрачайте свою енергію на хлопців. Все, чого вони хочуть, — це виснажити вас. Просто рухайтеся далі. Інвестуйте в себе", — розповіла вона.

Фокс прокоментувала допис: "Життєва порада експерта з відносин".

 

Про проблеми у стосунках пари заговорили рік тому: Колсона Бейкера навіть підозрювали у зраді своєї коханої, але сама Меган це спростувала. Інші вважають, що до кризи спричинила проблема Бейкера з наркотиками. Після цього вони довго відвідували психолога, щоб урятувати свої стосунки.

Меган Фокс та Колсон Бейкер познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі" у 2020 році. Тоді Меган перебувала на стадії розлучення з чоловіком Браяном Остіном Гріном і вирішувала питання опіку над трьома дітьми. У січні 2021 року Фокс та Бейкер оголосили про заручини та планували зіграти весілля у готичному стилі.

Нагадаємо, Меган Фокс змінила імідж. А раніше стало відомо, чи готова рятувати стосунки з коханим Меган Фокс.

Меган Фокс
Зіркове розлучення
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем