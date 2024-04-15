Експерт зі стосунків — Меган Фокс після скасованого весілля звернулась до жінок

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс в інтерв'ю виданню EOnline на тлі проблем у відносинах із коханим Колсоном Бейкером закликала жінок "не витрачати енергію на чоловіків". За словами красуні, все, що їм потрібно, — це залишити жінку виснаженою.

Про це стало відомо з Instagram Меган.

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Місяць тому Меган розповіла, що вони з 33-річним Колсоном Бейкером розірвали заручини, але при цьому все ще разом. За словами інсайдера, вони більше не мешкають разом, але працюють над своїми стосунками. Меган Фокс зараз живе в Малібу, а Колсон Бейкер залишається в їхньому маєтку в Енсіно.

"Я не знаю, чи я правильна людина, щоб давати поради. Але моя порада: "Просто навчіться чомусь або займайтеся своїм хобі і не витрачайте свою енергію на хлопців. Все, чого вони хочуть, — це виснажити вас. Просто рухайтеся далі. Інвестуйте в себе", — розповіла вона.

Фокс прокоментувала допис: "Життєва порада експерта з відносин".

Про проблеми у стосунках пари заговорили рік тому: Колсона Бейкера навіть підозрювали у зраді своєї коханої, але сама Меган це спростувала. Інші вважають, що до кризи спричинила проблема Бейкера з наркотиками. Після цього вони довго відвідували психолога, щоб урятувати свої стосунки.

Меган Фокс та Колсон Бейкер познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі" у 2020 році. Тоді Меган перебувала на стадії розлучення з чоловіком Браяном Остіном Гріном і вирішувала питання опіку над трьома дітьми. У січні 2021 року Фокс та Бейкер оголосили про заручини та планували зіграти весілля у готичному стилі.

Нагадаємо, Меган Фокс змінила імідж. А раніше стало відомо, чи готова рятувати стосунки з коханим Меган Фокс.