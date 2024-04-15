Эксперт по отношениям - Меган Фокс после отмененной свадьбы обратилась к женщинам

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс в интервью изданию EOnline на фоне проблем в отношениях с любимым Колсоном Бейкером призвала женщин "не тратить энергию на мужчин". По словам красавицы, все, что им нужно — это оставить женщину истощенной.

Об этом стало известно из Instagram Меган.

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Месяц тому назад Меган рассказала, что они с 33-летним Колсоном Бейкером разорвали помолвку, но при этом все еще вместе. По словам инсайдера, они больше не живут вместе, но работают над своими отношениями. Меган Фокс сейчас живет в Малибу, а Колсон Бейкер остается в их имении в Энсино.

"Я не знаю, подходящий ли я человек, чтобы давать советы. Но мой совет: "Просто научитесь чему-то или занимайтесь своим хобби и не тратьте свою энергию на парней. Все, чего они хотят, это истощить вас. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя", — рассказала она.

Фокс прокомментировала пост: "Жизненный совет эксперта по отношениям".

О проблемах в отношениях пары заговорили год назад: Колсона Бейкера даже подозревали в измене своей любимой, но сама Меган это опровергла. Другие считают, что к кризису привела проблема Бейкера с наркотиками. После этого они долго посещали психолога, чтобы спасти свои отношения.

Меган Фокс и Колсон Бейкер познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле" в 2020 году. Тогда Меган находилась на стадии развода с супругом Брайаном Остином Грином и решала вопрос опеке над тремя детьми. В январе 2021 года Фокс и Бейкер объявили о помолвке и планировали сыграть свадьбу в готическом стиле.

Напомним, Меган Фокс сменила имидж. А ранее стало известно, готова ли спасать отношения с возлюбленным Меган Фокс.