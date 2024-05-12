Експродюсерка Світлани Лободи розкритикувала Євробачення-2024 — що сказала Нателла Крапівіна

Продюсерка Нателла Крапівіна. Фото: Instagram/natellakrapivina

В ніч проти неділі, 12 травня, стало відомо ім’я переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Традиційно, в соцмережах тривають суперечки, що перше місце мав взяти інший учасник, а не швейцарець Nemo. Негативно до шоу в цілому поставилася експродюсерка співачки Лободи, франшизи "Орел і Решка" Нателла Крапівіна.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

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Продюсерка зазначила, що вона відчула "запах сірки" вже після перших трьох виступів (українки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли на сцену під другим номером). Крапівіна розкритикувала пісенний конкурс, який пройшов у шведському Мальме.

"Кринжатина добротна така, різнопланова, з урахуванням усіх трендів і віянь у цьому життєдайному жанрі. І народ, су*а, радіє. Чому вони радіють, хрін зрозумієш. Тут світ у тріски, планета в потерть і Грета Тунберг у "СІЗО" (а могла б бути на сцені)", — зауважила Нателла.

Детально коментувати виступ переможця, швейцарця Nemo, продюсерка не стала. Лише зазначила, що в нього був гарний номер та робота режисера. Українок не згадала.

Втім це зробила Світлана Лобода, яка вже декілька років не працює з Крапівіною. Співачка, яку після початку повномасштабної війни скасували в Україні (не відіграла жодного комерційного концерту), закликала голосувати за Альону Савраненко та Яну Шемаєву.

Лобода підтримала українок на "Євробаченні-2024". Скриншоти: Instagram/lobodaofficial

Зазначимо, Лобода представляла Україну на "Євробаченні-2009", яке тоді проходило в Москві. Світлана, яку вже продюсувала Крапівіна, тоді посіла 12 місце.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Alyona Alyona & Jerry Heil відреагували на результати голосування "Євробачення-2024". Також ми розповідали, хто був у складі журі на "Євробаченні-2024" від України.