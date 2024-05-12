Экс-продюсер Светланы Лободы раскритиковала Евровидение-2024 — что сказала Нателла Крапивина

Продюсер Нателла Крапивина. Фото: Instagram/natellakrapivina

В ночь на воскресенье, 12 мая, стало известно имя победителя песенного конкурса "Евровидение-2024". Традиционно, в соцсетях продолжаются споры, что первое место должен был взять другой учасник, а не швейцарец Nemo. Отрицательно к шоу в целом отнеслась экс-продюсер певицы Лободы, франшизы "Орел и Решка" Нателла Крапивина.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Продюсер отметила, что она почувствовала "запах серы" уже после первых трех выступлений (украинки Alyona Alyona и Jerry Heil вышли на сцену под вторым номером). Крапивина раскритиковала песенный конкурс, прошедший в шведском Мальме.

"Кринжатина добротная такая, разноплановая, с учетом всех трендов и веяний в этом животворном жанре. И народ, су*а, радуется. Почему они радуются, хрен поймешь. Здесь мир в щепки, планета в труху и Грета Тунберг в "СИЗО" (а могла бы быть на сцене)", — отметила Нателла.

Подробно комментировать выступление победителя, швейцарца Nemo, продюсер не стала. Только отметила, что у него был хороший номер и работа режиссера. Украинок не упомянула.

Впрочем, это сделала Светлана Лобода, которая уже несколько лет не работает с Крапивиной. Певица, которую после начала полномасштабной войны отменили в Украине (не отыграла ни одного коммерческого концерта), призвала голосовать за Алену Савраненко и Яну Шемаеву.

Лобода поддержала украинок на "Евровидении-2024". Скриншоты: Instagram/lobodaofficial

Отметим, что Лобода представляла Украину на "Евровидении-2009", которое тогда проходило в Москве. Светлана, которую продюсировала Крапивина, заняла 12 место.

Напомним, ранее мы писали, как Alyona Alyona & Jerry Heil отреагировали на результаты голосования "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, кто был в составе жюри на "Евровидении-2024" от Украины.