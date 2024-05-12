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Третє місце на Євробаченні — як Alyona Alyona & Jerry Heil відреагували на результати голосування

12 травня 2024 08:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Alyona Alyona & Jerry Heil відреагували на третє місце на Євробаченні
Співачки Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українки Alyona Alyona & Jerry Heil потужно представили Україну у гранд-фіналі Євробачення-2024 та завдяки підтримці глядачів зайняли третє місце. Зірки щиро дякують шанувальникам за шалену підтримку.

Про це вони написали на сторінці Instagram.

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Наші українки встановили справжній рекорд на Євробаченні, адже артисти, які виступають першими, не стають фаворитами та посідають останні місця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистки отримали від глядачів 307 балів і посіли третє місце на пісенному конкурсі. Вони вдячні шанувальникам за шалену підтримку та можливість заявити про Україну на весь світ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

"Ми були на "death spot"! Статистично всі, хто в ефірі 2м номером, займав місця від 20 і вище! Ми з вами вирвалися на 3 місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом? А принагідно ще раз потужно привернули увагу до України, згадали про полонених Азову і вразили сучасним звучанням української музики та професійністю та креативністю команди! Низько вклоняємося всім вам, Діви та Люди! Ми пройшли цей шлях разом!" — подякували співачки.

Нагадаємо, Alyona Alyona & Jerry Heil виступили у гранд-фіналі конкурсу та публічно підтримали Україну. Також співачки зібрали шалену суму на благодійність під час Євробачення.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Україна
Jerry Heil
конкурс
Євробачення-2024

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