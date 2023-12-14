Емма Вотсон щаслива, що взяла паузу в акторській кар'єрі — VOGUE
Емма Уотсон дуже рада, що вирішила взяти паузу у своїй акторській кар'єрі. Це дало їй час щоб пізнати себе і зрозуміти, чого вона насправді хоче.
Про це 33-річна акторка розповіла в інтев'ю журналу Vogue.
Має простір для творчості
Емма Уотсон, яка прославилася завдяки ролі Герміони у серії фільмів про Гаррі Поттера, у 2019-му році взяла паузу в акторській кар'єрі. Останнім фільмом, у якому вона знялася, був "Маленькі жінки", який вийшов у 2019 році.
За ці чотири роки зірка встигла стати обличчям бренду Prada, також отримала ступінь магістра мистецтв і написала п’єсу.
"Оскільки я з дитинства маю кар’єру, яка розвивалася дуже швидко, рішення взяти час, щоб зробити ці речі, виявилося дуже важливо", — розповіла Вотсон в інтев'ю журналу Vogue.
Зірка "Гаррі Поттера" вірить в астрологічну концепцію "повернення Сатурна" — коли планета повертається до положення, у якому вона був, коли народилася людина. Це відбувається приблизно кожні 27-29 років і Емма вірить, що через це міняється курс в житті людини.
Акторка інколи відчувала, що персонажі, яких вона грала на екрані, "набагато реальніші", ніж вона сама. Тепер це минуло
"Я просто так рада, що я відійшла від акторської діяльності, тому що у мене є це відчуття, що я маю власний голос, творчий простір і суверенітет у якийсь — більше автономії", — поділилася відчуттями Емма.
За цей час вона разом з братом Алексом відкрила бізнес — вони займаються виробництвом джину і мають власний бренд.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими сьогодні стали зірки "Гаррі Поттера".
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