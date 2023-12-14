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Эмма Уотсон счастлива, что взяла паузу в актерской карьере — VOGUE

14 декабря 2023 20:02
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Эмма Уотсон счастлива, что взяла паузу в актерской карьере — VOGUE
Актриса Эмма Уотсон. Фото: British VOGUE
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Эмма Уотсон очень рада, что решила взять паузу в своей актерской карьере. Это дало ей время чтобы узнать себя и понять, чего она действительно хочет.

Об этом 33-летняя актриса рассказала в интервью журналу Vogue.

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Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы в серии фильмов о Гарри Поттере, в 2019 году взяла паузу в актерской карьере. Последним фильмом, в котором она снялась, был "Маленькие женщины", вышедший в 2019 году.

За эти четыре года звезда успела стать лицом бренда Prada, также получила степень магистра искусств и написала пьесу.

 

Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон. Фото: British VOGUE

"Поскольку я с детства имею карьеру, которая развивалась очень быстро, решение взять время, чтобы сделать эти вещи, оказалось очень важным", —рассказала Уотсон в интевью журналу Vogue.

Звезда Гарри Поттера верит в астрологическую концепцию возвращения Сатурна — когда планета возвращается к положению, в котором она была, когда родился человек. Это происходит примерно каждые 27-29 лет и Эмма верит, что из-за этого меняется курс в жизни человека.

 

Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон. Фото: British VOGUE

Актриса иногда чувствовала, что персонажи, которых она играла на экране, "намного реальнее", чем она сама. Теперь это прошло

 

Эмма Уотсон
Актриса Эмма Уотсон. Фото: British VOGUE

"Я просто так рада, что я отошла от актерской деятельности, потому что у меня есть это ощущение, что у меня есть собственный голос, творческое пространство и суверенитет в какой-то — больше автономии", — поделилась ощущениями Эмма.

За это время она вместе с братом Алексом открыла бизнес – они занимаются производством джина и имеют свой бренд.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими сегодня стали звезды "Гарри Поттера ".

Также мы писали, что звезда фильмов о Гарри Поттере поступила в Оксфорд.

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