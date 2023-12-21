Злата Огнєвіч перетворилася на Анну Трінчер — українці не в захваті

Українська співачка Злата Огнєвіч у київському ЦУМі. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Відома українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала своє перевтілення. Популярна артистка з’явилася на відео одного українського візажиста, який зробив їй макіяж, і отримала неабияку критику за нього.

Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Instagram молодий візажист і блогер на ім’я Єгор Андрюшин.

Читайте також:

Перевтілення Злати Огнєвіч на відео

На сторінці молодого українського візажиста і блогера Єгора Андрюшина, який відомий своїми авторськими вайнами і обзорами, з’явилося відео за участі співачки Злати Огнєвіч. На кадрах епатажний фахівець з візажу показав артистку без косметики і вже після його макіяжу.

До перевтілення українська виконавиця була без зачіски, у спортивних штанах, топі та картатій сорочці.

Співачка Злата Огнєвіч до перевтілення. Фото: скриншот з Instagram

А ось після змін Злата з’явилася на відео з гарною зачіскою, макіяжем, а також у корсеті чорного кольору, який підкреслював її форми.

Злата Огнєвіч після макіяжу і зачіски. Фото: скриншот з Instagram

"Як вам мій макіяж для @zlata.ognevich?" — поцікавився у своїх підписників молодий український візажист і блогер Єгор Андрюшин.

Реакція українців на перевтілення Злати Огнєвіч

Побачивши макіяж на обличчі української співачки, підписники епатажного блогера не змогли залишитися осторонь. Тому під відео почали з’являтися коментарі, де люди стали казати про те, чи сподобалося їм перевтілення Злати Огнєвіч.

Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер

Була Злата, а стала схожа на Трінчер з таким мейком

Злата — справжня красуня. Єдине, вже чекаю, коли цей тренд на такі вуста в три міліметри в подарунок зникне. Особливо, коли зафарбована галочка. Наче якась дитина взяла та намалювала. От я Мерлін Монро не уявляю з качкою на вустах

Коментарі зі сторінки Єгора Андрюшина. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Єгора Андрюшина. Фото: скриншот з Instagram

Відверті кадри Злати Огнєвіч

Нещодавно на офіційній сторінці співачки з’явилося відео, де вона танцює на столі у відвертому вбранні. Так, Злата одягнула чорний комбінезон, в якому було видно її оголене тіло, залізла на стіл і станцювала під свою нову пісню "Віддаю".

"Це пісня-зізнання, а танець — відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене. Зі мною змінюється і творчість. Зараз я така... Сильна, відверта та натхненна", — написала в описі під своїм відео Злата Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч на відвертих кадрах. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Злата Огнєвіч показала себе у відвертій фотосесії.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Злата Огнєвіч показала себе до популярності.

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Злата Огнєвіч розповіла про неадекватного сусіда.