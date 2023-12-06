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Омаргалієва, Трінчер, Огнєвіч, Позитив та інші зірки презентували пісню і привітали з Миколаєм

6 грудня 2023 15:00
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Омаргалієва, Трінчер, Огнєвіч, Позитив та інші зірки презентували пісню і привітали з Миколаєм
Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер та ENLEO у кліпі Святий Миколай. Фото: менеджмент виконавців
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Співачка Альона Омаргалієва  зібрала зірок українського шоубізнеса, щоб записати святковий трек і затишне відео до нього. Зірки створили атмосферу справжнього сімейного свята і поностальгували за минулими часами.

Кліп сьогодні презентували на YouTube.

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Співачки Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, співаки POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO привітали українців з Днем Святого Миколая новою піснею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"В такі непрості часи для України дуже хочеться, щоб кожен відчув радість від новорічних свят. Нехай наш "Святий Миколай" подарує усім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру у щасливе майбутнє", — написала Омаргалієва у дописі. 

Для зйомок відео зірки зібралися на святкову вечерю, вбралися у затишні светри і поностальгували, адже у відео можна побачити атрибути початку двотисячних, такі як, наприклад, старенька відеокамера. А ще — жодних гаджетів, лише розмови, ігри, наряджання ялинки. 

 

Таку чарівну святкову історію зірки створили, щоб привітати прихильників зі святом святого миколая, а також заради доброї справи. Усі виручені кошти з прослуховування пісні "Святий Миколай" на музичних платформах артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.

Нагадаємо, Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт.

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