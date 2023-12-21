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Эпатажный блогер сделал из Златы Огневич Анну Тринчер — видео

21 декабря 2023 16:46
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Злата Огневич превратилась в Анну Тринчер — украинцы не в восторге
Украинская певица Злата Огневич в киевском ЦУМе. Фото: Instagram Златы Огневич
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала свое перевоплощение. Популярная артистка появилась на видео одного украинского визажиста, который сделал ей макияж, и получила немалую критику за него.

Соответствующее видео разместил на своей странице в Instagram молодой визажист и блогер по имени Егор Андрюшин.

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Перевоплощение Златы Огневич на видео

На странице молодого украинского визажиста и блогера Егора Андрюшина, известного своими авторскими вайнами и обзорами, появилось видео с участием певицы Златы Огневич. На кадрах эпатажный специалист по визажу показал артистку без косметики и после его макияжа.

До перевоплощения украинская исполнительница была без прически, в спортивных штанах, топе и клетчатой рубашке.

Публикация со страницы Егора Андрюшина
Певица Злата Огневич до перевоплощения. Фото: скриншот из Instagram

А вот после перемен Злата появилась на видео с красивой прической, макияжем, а также в корсете черного цвета, который подчеркивал ее формы.

Публикация со страницы Егора Андрюшина
Злата Огневич после макияжа и прически. Фото: скриншот из Instagram

"Как вам мой макияж для @zlata.ognevich?" — поинтересовался у своих подписчиков молодой украинский визажист и блогер Егор Андрюшин.

Реакция украинцев на перевоплощение Златы Огневич

Увидев макияж на лице украинской певицы, подписчики эпатажного блогера не смогли остаться в стороне. Поэтому под видео начали появляться комментарии, где люди стали говорить о том, понравилось ли им перевоплощение Златы Огневич.

  • Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер
  • Была Злата, а стала похожа на Тринчер с таким мейком
  • Злата — настоящая красавица. Единственное, уже жду, когда этот тренд на такие губы в три миллиметра в подарок исчезнет. Особенно, когда закрашена галочка. Как будто какой-то ребенок взял и нарисовал. Вот я Мерлин Монро не представляю с уткой на губах
Комментарии со страницы Егора Андрюшина
Комментарии со страницы Егора Андрюшина. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Егора Андрюшина
Комментарий со страницы Егора Андрюшина. Фото: скриншот из Instagram

Откровенные кадры Златы Огневич

Недавно на официальной странице певицы появилось видео, где она танцует на столе в откровенном наряде. Так, Злата одела черный комбинезон, в котором было видно ее обнаженное тело, залезла на стол и станцевала под свою новую песню "Віддаю".

"Это песня-признание, а танец — откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня. Со мной меняется и творчество. Сейчас я такая... Сильная, откровенная и вдохновенная", — написала в описании под своим видео Злата Огневич.

Публикация со страницы Златы Огневич
Певица Злата Огневич на откровенных кадрах. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Злата Огневич показала себя в откровенной фотосессии.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская артистка Злата Огневич показала себя до популярности.

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Злата Огневич рассказала о неадекватном соседе.

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