Кращий за "Голодні ігри" — епічний екшн "Наполеон" очолив світовий прокат

Кадр з фільму "Наполеон". Фото: instagram.com/napoleonmovie/

Історична епопея Рідлі Скотта "Наполеон" стала лідером у світовому прокаті. Фільм із Хоакіном Феніксом у ролі французького правителя зібрав під час першого тижня 78,8 мільйона доларів у прокаті.

Про це пише Variety.

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Фільм "Наполеон" заробив 33,1 мільйона доларів за перші п’ять днів прокату. Вартість фільму становить $200 млн. В перші дні прокату фільм зібрав у США (33,1 млн), Великій Британії ($6,6 млн) та у Франції ($5,6 млн). Також стрічка зайняла лідируючі позиції у Німеччині ($3,4 млн) та Італії ($3,1 млн). Стрічка ще не була показана у Китаї, Японії та Південній Кореї.

Роль французького полководця виконав оскароносний Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Джокер"), а його коханої — Ванесса Кірбі ("Місія нездійсненна 8", "Фантастична четвірка"). Бюджет фільму складає не менше 200 мільйонів доларів. На вартість фільму вплинуло те, що команда не зверталась до штучного інтелекту. Фінансування та виробництво фільму взяла на себе кінокомпанія Apple Studios.

На майданчику одночасно працювало до 11 камер. Творці знайшли метод освітлення простору, розміщення людей та ракурси, де всі виглядають вдало. Вигаданий підхід дозволив акторам імпровізувати. Якщо на знімальному майданчику незаплановано стався вдалий момент, то Рідлі майже гарантовано це зняв, каже Фенікс.

До речі, каса фільму "Барбі" цього року склала 1,184 млрд доларів — це новий рекорд серед ігрових проектів, знятих жінками. В ОАЕ "Барбі" зібрав 1,9 млн доларів, у Саудівській Аравії — 1,8 млн доларів. У Великій Британії каса стрічки перевищила 100 млн доларів.

Нагадаємо, Рідлі Скотт не порозумівся із істориками через біографію Наполеона.

Раніше консультант фільму "Наполеон" відповів хейтерам.