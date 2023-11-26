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Консультант фільму "Наполеон" відповів хейтерам

26 листопада 2023 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Консультант фільму "Наполеон" відповів хейтерам
Фрагмент з фільму "Наполеон". Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня у світовий, і зокрема український кінопрокат, вийшла історична драма "Наполеон" титулованого англійського режисера Рідлі Скотта. Він зняв драму про французького полководця Наполеона Бонапарта і напередодні вступив в перепалку з істориками. Не промовчав і консультант фільму.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Коментар консультанту фільму "Наполеон"

Автор біографій про Бонапарта, Ендрю Робертс, розкритикував ключові сцени фільму. Зокрема стрілянину з гармат по пірамідах в Єгипті і той фрагмент, де імператор дивиться за стратою Марії-Антуанетти.

Він заявив, що Ріддлі Скотт невірно зображував Бонапарта як диктатора, що божеволіє від зарозумілості. А також правителя, який зазнав поразки в Російській імперії тільки через холодну погоду, не згадуючи тиф.

Консультант із батальних сцен "Наполеона" Пол Біддіс назвав критиків жертвами безперервної пропаганди. За його словами, вигадки Бонапарта справили враження на всю Францію і залякали його ворогів — доти, доки Ватерлоо не сталося 1815 року.

"Наполеон був відомий тим, що перебільшував свої власні перемоги, і було не так багато способів перевірити чи оскаржити його версію. Після морської битви він писав листа, стверджуючи, що захопив чотири кораблі, хоча насправді лише один. Він робив великі блефи, і люди йому вірили, тому йому все зійшло з рук. Саме так він піднявся", — сказав Пол Біддіс.

Щодо Рідлі Скотта, то він емоційно звернувся до критиків, яким не сподобався його фільм.

"Коли у мене виникають проблеми з істориками, я їм говорю: "Вибач, приятелю, ти там був? Ні? Тоді будь ласкавий, заткнися", — заявив напередодні Рідлі Скотт. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, чи буде продовження фільму "Барбі".

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