Лучший "Голодные игры" — эпический экшн "Наполеон" возглавил мировой прокат

Фото из фильма "Наполеон". Фото: instagram.com/napoleonmovie/

Историческая эпопея Ридли Скотта "Наполеон" стала лидером в мировом прокате. Фильм с Хоакином Фениксом в роли французского правителя собрал в первую неделю 78,8 миллиона долларов в прокате.

Об этом пишет Variety.

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Фильм "Наполеон" заработал 33,1 миллиона долларов за первые пять дней проката. Стоимость фильма составляет $200 млн. В первые дни проката фильм собрал в США (33,1 млн), Великобритании (6,6 млн долларов) и во Франции (5,6 млн долларов). Также лента заняла лидирующие позиции в Германии ($3,4 млн) и Италии ($3,1 млн). Картина еще не была показана в Китае, Японии и Южной Корее.

Роль французского полководца исполнил оскароносный Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Джокер"), а его любимой — Ванесса Кирби ("Миссия невыполнима 8", "Фантастическая четверка"). Бюджет фильма составляет не менее 200 миллионов долларов. На стоимость фильма повлияло то, что команда не обращалась к искусственному интеллекту. Финансированием и производством фильма занималась кинокомпания Apple Studios.

На площадке одновременно работало до 11 камер. Создатели нашли способ освещения места, размещения людей и ракурсы, где все смотрятся удвчно. Такой подход позволил актерам импровизировать. Если на съемочной площадке незапланировано случался удачный момент, то Ридли почти гарантированно это снял, говорит Феникс.

Кстати, касса фильма "Барби" в этом году составила 1,184 млрд долларов — это новый рекорд среди игровых проектов, снятых женщинами. В ОАЭ "Барби" собрал 1,9 млн долларов, в Саудовской Аравии — с 1,8 млн долларов. В Великобритании касса ленты превысила 100 млн долларов.

Напомним, Ридли Скотт не нашел общий язык с историками из-за биографии Наполеона.

Ранее консультант фильма "Наполеон" ответил хейтерам.