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Фанатка Гаррі Стайлза потрапить до в'язниці — які її витівки перелякали співака

19 квітня 2024 22:05
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Стас Кожушко
Редактор
Фанатка Гаррі Стайлза сяде у в'язницю за переслідування співака
Британський співак Гаррі Стайлз. Фото: Instagram/harrystyles
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом британський співак Гаррі Стайлз потерпав від своєї шанувальниці. Справа дійшла до суду — тепер Майра Карвальо понесе покарання. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Менш ніж за місяць Майра Карвальо відправила колишньому учаснику гурту One Direction 8000 листівок. Таку інформацію оголосили в Королівському суді Гарроу. За словами прокурорів, деякі з листівок були весільними. Два листи 30-річний артист отримав особисто в руки.

У підсумку жінка визнала себе винною за звинуваченням у переслідуванні. Її відправили у в’язницю терміном на 14 тижнів. Майра має виплатити компенсацію в розмірі 134 фунтів стерлінгів (6600 гривень). Окрім цього суд заборонив Карвальо упродовж десяти років відвідувати заходи з Гаррі Стайлзом, контактувати з ним, а також в'їжджати в район на північному заході Лондона.

Сам артист у своїх соцмережах не згадував суд з шанувальницею. Зазначимо, що Карвальо є громадянкою Бразилії, яка перебуває у Великої Британії з грудня. Її сім'я не знала, що вона полетіла у Сполучене Королівство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, чому насправді Гаррі Стайлз позбувся своєї фірмової зачіски. Також ми розповідали, що акторка Сідні Свіні відповіла на критику продюсерки щодо її зовнішності та відсутності таланту.

суд
закордонні зірки
Велика Британія
Гаррі Стайлс

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