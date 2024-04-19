Фанатка Гарри Стайлза сядет в тюрьму за преследование певца

Британский певец Гарри Стайлз. Фото: Instagram/harrystyles

В последнее время британский певец Гарри Стайлз страдал от своей поклонницей. Дело дошло до суда — теперь Майра Карвальо понесет наказание.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Менее чем через месяц Майра Карвальо отправила бывшему участнику группы One Direction 8000 открыток. Такую информацию огласили в Королевском суде Гарроу. По словам прокуроров, некоторые из открыток были свадебными. Два письма 30-летний артист получил лично в руки.

В итоге женщина признала себя виновной по обвинению в преследовании. Ее отправили в тюрьму сроком на 14 недель. Майра должна выплатить компенсацию в размере 134 фунта стерлингов (6600 гривен). Кроме этого, суд запретил Карвальо в течение десяти лет посещать мероприятия с Гарри Стайлзом, контактировать с ним, а также въезжать в район на северо-западе Лондона.

Сам артист в своих соцсетях не упоминал суд с поклонницей. Отметим, что Карвальо является гражданкой Бразилии, которая находится в Великобритании с декабря. Ее семья не знала, что она улетела в Соединенное Королевство.

Напомним, ранее мы писали, почему на самом деле Гарри Стайлз лишился своей фирменной прически. Также мы рассказывали, что актриса Сидни Суини ответила на критику продюсера по поводу ее внешности и отсутствия таланта.