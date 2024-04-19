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Фанатка Гарри Стайлза попадет в тюрьму — какие ее проделки испугали певца

19 апреля 2024 22:05
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Стас Кожушко
Редактор
Фанатка Гарри Стайлза сядет в тюрьму за преследование певца
Британский певец Гарри Стайлз. Фото: Instagram/harrystyles
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время британский певец Гарри Стайлз страдал от своей поклонницей. Дело дошло до суда — теперь Майра Карвальо понесет наказание.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Менее чем через месяц Майра Карвальо отправила бывшему участнику группы One Direction 8000 открыток. Такую информацию огласили в Королевском суде Гарроу. По словам прокуроров, некоторые из открыток были свадебными. Два письма 30-летний артист получил лично в руки.

В итоге женщина признала себя виновной по обвинению в преследовании. Ее отправили в тюрьму сроком на 14 недель. Майра должна выплатить компенсацию в размере 134 фунта стерлингов (6600 гривен). Кроме этого, суд запретил Карвальо в течение десяти лет посещать мероприятия с Гарри Стайлзом, контактировать с ним, а также въезжать в район на северо-западе Лондона.

Сам артист в своих соцсетях не упоминал суд с поклонницей. Отметим, что Карвальо является гражданкой Бразилии, которая находится в Великобритании с декабря. Ее семья не знала, что она улетела в Соединенное Королевство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, почему на самом деле Гарри Стайлз лишился своей фирменной прически. Также мы рассказывали, что актриса Сидни Суини ответила на критику продюсера по поводу ее внешности и отсутствия таланта.

суд
зарубежные звезды
Великобритания
Гарри Стайлз

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