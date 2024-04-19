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Сідні Свіні різко відповіла на критику продюсерки щодо її зовнішності та відсутності таланту

19 квітня 2024 00:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Сідні Свіні різко відповіла на критику продюсерки Керол Баум щодо її зовнішності та відсутності таланту
Американська акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/sydney_sweeney
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка "Ейфорії" та "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні відреагувала на критику продюсерки Керол Баум. Жінка назвала її бездарною акторкою та абсолютно не гарною дівчиною.

Про це пише The Telegraf.

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Сідні Свіні засмучена думкою продюсерки Керол Баум

Продюсерка Керол Баум, яка відома своїм кінопроєктом "Баффі — переможниця вампірів", розкритикувала Сідні Свіні.

Вона викладає в Університеті Південної Каліфорнії і під час занять обговорювала її зі своїми студентами. Жінка поділилась своїми думками щодо популярного фільму "Люблю тебе ненавидіти", в якому Сідні зіграла головну роль. 81-річна продюсерка вважає, що акторка абсолютно немає хисту до цієї професії, а саму стрічку неможливо дивитися.

"Є акторка, яку всі зараз люблять, це — Сідні Свіні. Я не розумію Сідні Свіні. Вона не гарна, вона не вміє грати. Чому вона така гаряча?" — сказала жінка.

Акторка вже відреагувала на жорстоку критику. Їй сумно від цієї ситуації і вона не розуміє мотиви продюсерки.

"Як сумно, що жінка, яка має можливість поділитися своїми знаннями і досвідом, замість цього вирішує напасти на іншу жінку. Якщо це те, чому вона навчилась за десятки років роботи в індустрії і вважає доречним так навчати своїх студентів — це соромно. Несправвдливе приниження колеги жінкою-продюсером багато говорить про характер пані Баум", — сказала Сідні.

Акторка цього року була номінована на дві премії "Еммі", а також вважається однією з найперспективніших зірок Голлівуду. Фільм "Люблю тебе ненавидіти" став надзвичайно популярним в світовому кінопрокаті. Він зібрав 218 мільйонів фунтів стерлінгів.

Співпродюсер фільму "Проклята діва" Тедді Шварцман, в якому нещодавно знялась Свіні, став на її захист. 

"Я просвітлю пані Баум, що двічі номінантка на "Еммі" Сідні Суїні не тільки одна з найталановитіших актрис, з якими я працював, але й неймовірно розумна, добра і скромна", — написав він у соцмережах. 

Пізніше продюсерка Баум заявила, що шкодує про свої коментарі.

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні шокувала своєю спокусливою сукнею на червоному хіднику. Також ми розповідали, чому фанатам не сподобався жахастик з Сідні Свіні "Проклята діва".

скандал
Голлівуд
закордонні зірки
акторка
Сідні Свіні

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