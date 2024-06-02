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Фонд актора Джорджа Клуні веде боротьбу з російськими пропагандистами — що відомо

2 червня 2024 12:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фонд Клуні та його дружину намагається арештувати рахунки російських пропагандистів — деталі
Голлівудський актор Джордж Клуні. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні "За справедливість", який був створений разом з його дружиною та юристкою Амаль Клуні, хоче покарати росіян, які пропагують вбивства українців. Правозахисники організації готують відповідні документи для видачі закритих ордерів на арешт російських пропагандистів, які зараз проживають в Європі.

Про це повідомила правозахисниця проєкту Фонду Анна Нейстат в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Учасники фонду дотримуються думки про те, що ті, хто поширює пропаганду, повинні нести таку саму відповідальність, як і воєнні злочинці. Правозахисники "За справедливість" зараз працюють над тим, щоб російські пропагандисти були затримані на підставі ордера у будь-якій країні ЄС та були екстрадовані до країни, яка відкрила проти них кримінальне провадження.

Фонд Клуні просить заарештувати рахунки російських пропагандистів
Пропагандистка Скабєєва. Фото: росЗМІ

Анна Нейстат повідомила про те, що правозахисники фонду "За справедливість" зараз готують звернення до Міжнародного кримінального суду з запитом про відкриття слідства у справі за звинувачення у пропаганді війни відомих росіян, імена яких поки приховуються.  Експерти планують отримати закриті ордери на арешт пропагандистів.

Клуні з дружиною оголосив війну пропагандистам
Голлівудський актор Джордж Клуні з дружиною Амаль Клуні. Фото: Reuters

"Усі звернення, які ми складали з приводу того, що відбувається в Україні — щодо злочинів проти людяності, воєнних та інших злочинів — були зроблені поза Україною, у країнах з універсальною юрисдикцією, яка дозволяє розслідувати злочини такого роду незалежно від того, де знаходиться підозрюваний і де було скоєно злочин. Така система працює вже досить давно, але зараз її почали застосовувати все більше. Вже 12 чи більше країн розпочали слідство, пов'язане із злочинами, скоєними в Україні. І за тим самим принципом ми домагаємося розслідування і тих злочинів, пов'язаних із пропагандою війни", — зазначила Анна Нейстат.

Нагадаємо, ми писали, що відомі голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися у новому у комедійному бойовику "Самотні вовки". А також маєток Клуні знову постраждав через розлив Темзи у Великій Британії. 

Україна
кіно
Джордж Клуні
росіяни
закордонні зірки
пропаганда
війна в Україні

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