Фонд Клуні та його дружину намагається арештувати рахунки російських пропагандистів — деталі

Фонд актора Джорджа Клуні веде боротьбу з російськими пропагандистами — що відомо
Фонд голлівудського актора Джорджа Клуні "За справедливість", який був створений разом з його дружиною та юристкою Амаль Клуні, хоче покарати росіян, які пропагують вбивства українців. Правозахисники організації готують відповідні документи для видачі закритих ордерів на арешт російських пропагандистів, які зараз проживають в Європі.
Про це повідомила правозахисниця проєкту Фонду Анна Нейстат в інтерв'ю "Голосу Америки".
Фонд Клуні проти російських пропагандистів
Учасники фонду дотримуються думки про те, що ті, хто поширює пропаганду, повинні нести таку саму відповідальність, як і воєнні злочинці. Правозахисники "За справедливість" зараз працюють над тим, щоб російські пропагандисти були затримані на підставі ордера у будь-якій країні ЄС та були екстрадовані до країни, яка відкрила проти них кримінальне провадження.
Анна Нейстат повідомила про те, що правозахисники фонду "За справедливість" зараз готують звернення до Міжнародного кримінального суду з запитом про відкриття слідства у справі за звинувачення у пропаганді війни відомих росіян, імена яких поки приховуються. Експерти планують отримати закриті ордери на арешт пропагандистів.
"Усі звернення, які ми складали з приводу того, що відбувається в Україні — щодо злочинів проти людяності, воєнних та інших злочинів — були зроблені поза Україною, у країнах з універсальною юрисдикцією, яка дозволяє розслідувати злочини такого роду незалежно від того, де знаходиться підозрюваний і де було скоєно злочин. Така система працює вже досить давно, але зараз її почали застосовувати все більше. Вже 12 чи більше країн розпочали слідство, пов'язане із злочинами, скоєними в Україні. І за тим самим принципом ми домагаємося розслідування і тих злочинів, пов'язаних із пропагандою війни", — зазначила Анна Нейстат.
Нагадаємо, ми писали, що відомі голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися у новому у комедійному бойовику "Самотні вовки". А також маєток Клуні знову постраждав через розлив Темзи у Великій Британії.
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