Фонд Клуни и его жену пытаются арестовать счета российских пропагандистов.

Голливудский актер Джордж Клуни. Фото: Reuters

Фонд голливудского актера Джорджа Клуни "За справедливость", созданный вместе с его женой и юристкой Амаль Клуни хочет наказать россиян, пропагандирующих убийства украинцев. Правозащитники организации готовят соответствующие документы для выдачи закрытых ордеров на арест проживающих в Европе российских пропагандистов.

Об этом сообщила правозащитница проекта Фонда Анна Нейстат в интервью "Голосу Америки".

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Участники фонда придерживаются мнения о том, что те, кто распространяет пропаганду, должны нести такую же ответственность, как и военные преступники. Правозащитники "За справедливость" сейчас работают над тем, чтобы российские пропагандисты были задержаны на основании ордера в любой стране ЕС и были экстрадированы в страну, открывшую против них уголовное дело.

Пропагандистка Скабеева. Фото: росСМИ

Анна Нейстат сообщила о том, что правозащитники фонда "За справедливость" сейчас готовят обращение в Международный уголовный суд с запросом об открытии следствия по делу в обвинении в пропаганде войны известных россиян, имена которых пока скрываются. Эксперты планируют получить закрытые ордера на арест пропагандистов.

Голливудский актер Джордж Клуни с женой Амаль Клуни. Фото: Reuters

"Все обращения, которые мы составляли по поводу того, что происходит в Украине — относительно преступлений против человечности, военных и других преступлений — были сделаны вне Украины, в странах с универсальной юрисдикцией, которая позволяет расследовать преступления такого рода независимо от того, где находится подозреваемый и где было совершено преступление. Такая система работает уже достаточно давно, но сейчас ее начали применять все больше. Уже 12 или более стран начали следствие, связанное с преступлениями, совершенными в Украине. И по тому же принципу мы добиваемся расследования и преступлений, связанных с пропагандой войны", — отметила Анна Нейстат.

Напомним, мы писали, что известные голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились в новом в комедийном боевике "Одинокие волки". А также имение Клуни снова пострадало из-за разлива Темзы в Великобритании.