Бред Пітт і Джордж Клуні разом знялися у новому фільмі — трейлер

Голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні. Фото: скриншот YouTube

Відомі голлівудські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися у новому фільмі. Досвідчені актори, які за свою успішну кар'єру зняли разом кілька фільмів, зіграють головні ролі у комедійному бойовику "Самотні вовки".

Трейлер нового екшену опублікувала кінокомпанія Sony Pictures на YouTube.

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Світові суперзірки Джордж Клуні та Бред Пітт об'єдналися в екшн-комедії "Самотні вовки". Актори грають посередників, яких найняли для того, щоб приховати резонансний злочин. Вони звикли працювати поодинці, однак саме для цієї справи героїв об'єднали в команду.

Режисером фільму став Джон Вотс, а продюсерами виступили самі Пітт і Клуні. В стрічці також зіграють Остін Абрамс, Емі Райан і Пурна Джаганнатан.

Кадри з фільму "Самотні вовки". Фото: скриншот YouTube

"Двоє професійних "чистильників" змушені об’єднати зусилля, щоб приховати сліди гучного злочину. Проте неочікувано для них звичайна справа перетворюється на справжній безлад", — йдеться в описі стрічки.

Пітт і Клуні дружать вже багато років. Актори разом знімалися у трилогії фільмів про друзів Оушена і також у стрічці "Спалити після прочитання".

Кадри з фільму "Самотні вовки". Фото: скриншот YouTube

За різними джерелами, вони отримали величезне задоволення від спільної роботи на знімальному майданчику "Самотніх вовків".

Нагадаємо, акторку Рене Зеллвегер помітили у фірмовій міні-спідниці Бріджит Джонс на зйомках франшизи "Без розуму від хлопчиська" в Лондоні. А також актор Леонардо Ді Капріо пройшовся по магазинах із 16-річною племінницею.