Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фотошоп по-королівські — датські монархи потрапили у скандал із сімейним портретом arrow

Фотошоп по-королівські — датські монархи потрапили у скандал із сімейним портретом

2 травня 2024 09:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фотошоп по-королівські — датські монархи потрапили у скандал із сімейним портретом
Королівське подружжя Данії — Фредерік X та Мері. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Королівські прихильники звинуватили королеву Мері та короля Данії Фредеріка у фотошопі свого першого офіційного королівського портрета. На ньому королева австралійського походження стоїть поруч з королем.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Фото монархів обурило підданих

Королева Мері на фото була одягнена в темно-зелену сукню з оксамиту та мережива. Багато хто ставив під сумнів, чи не підроблено знімок, причому деякі стверджували, що пара "очевидно" зняла свої окремі портрети та прифотошопила їх разом.

 

Королівське подружжя Данії — Фредерік X та Мері. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/
Королівське подружжя Данії — Фредерік X та Мері. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/

"Гарне фото, але ще одне королівське фото з цифровою обробкою", "Це фотошоп? Я маю на увазі, ніби їх сфотографували окремо, а потім поєднали разом? Мері виглядає вишукано, а Фредерік, ну, король виглядає так, ніби він щойно викотився з ліжка", — коментують піддані.

Інші вказували на розміщення руки королеви Мері перед рукою короля Фредеріка, стверджуючи, що це виглядає неприродно.

У палаці підтвердили, що фотографія справжня, і стверджують, що "офіційний портрет Королівського дому не був відретушований".

Багато хто стверджував, що будь-який фотошоп мав би сенс, враховуючи недавні чутки про роман, які поширювалися після того, як короля помітили в Іспанії зі світською левицею Женовевою Казановою минулого року.

"У неї таке напружене обличчя! Чи вони взагалі разом у кімнаті, схоже на монтаж", "О, вона виглядає гарно, але така напружена! Щось не так", "така холодна Мері. Я не думаю, що вона така шалена від того, що їй доводиться стояти так близько до Фредді!", — зауважили фоловери.

Представники палацу сказали, що не коментують чутки, коли їх запитують про ймовірний роман.

Люди стали менше довіряти королівським фотографіям після публікації фотографії принцеси Уельської Кейт Міддлтон та її дітей до Дня матері від імені Кенсінгтонського палацу. На портреті, який став першим офіційним портретом королівського дому, відкликаним фотоагенціями, було виявлено 16 "помилок". Королівські помічники стверджували, що принцесу Уельськую і дітей, зняв принц Вільям.

Нагадаємо, королівська родина Великої Британії потрапила у скандал із відретушованим фото.

скандал
Данія
фото
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри