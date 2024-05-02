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Фотошоп по-королевски — датские монархи попали в скандал с семейным портретом

2 мая 2024 09:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фотошоп по-королевски - датские монархи попали в скандал с семейным портретом
Королевские супруги Дании — Фредерик X и Мэри. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Королевские поклонники обвинили королеву Мэри и короля Дании Фредерика в фотошопе своего первого официального королевского портрета. На нем королева австралийского происхождения стоит рядом с королем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королева Мэри на фото была одета в темно-зеленое платье из бархата и кружева. Многие ставили под сомнение, не поддельный ли снимок, причем некоторые утверждали, что пара "очевидно" сняла свои отдельные портреты и прифотошопила их вместе.

 

Королевские супруги Дании — Фредерик X и Мэри. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/
Королевские супруги Дании — Фредерик X и Мэри. Фото: instagram.com/detdanskekongehus/

"Хорошее фото, но еще одно королевское фото с цифровой обработкой", "Это фотошоп? Я имею в виду, будто их сфотографировали отдельно, а потом соединили вместе? Мэри выглядит изысканно, а Фредерик, ну, король выглядит так, будто он только что выкатился из постели", — комментируют подданные.

Другие указали на расположение руки королевы Мэри перед рукой короля Фредерика, утверждая, что это выглядит неестественно.

Во дворце подтвердили, что фотография настоящая, и утверждают, что "официальный портрет Королевского дома не был отретуширован".

Многие утверждали, что фотошоп имел смысл, учитывая недавние слухи о романе, которые распространялись после того, как короля заметили в Испании со светской львицей Женевой Казановой в прошлом году.

"У нее такое напряженное лицо! Они вообще вместе в комнате, похоже на монтаж", "О, она выглядит красиво, но такая напряженная! Что-то не так", "Така холодная Мэри. Я не думаю, что она безуа от того, что ей приходится стоять так близко к Фредди!", — заметили фолловеры.

Представители дворца сказали, что не комментируют слухи, когда их спрашивают о предполагаемом романе.

Люди стали меньше доверять королевским фотографиям после публикации фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее детей в День матери от имени Кенсингтонского дворца. На портрете, ставшем первым официальным портретом королевского дома, отозванным фотоагентствами, было обнаружено 16 "ошибок". Королевские помощники утверждали, что принцессу Уэльскую и детей, снял принц Уильям.

Напомним, королевская семья Великобритании попала в скандал с отретушированным фото.

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