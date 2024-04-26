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Вишукані і усміхнені — королівське подружжя Данії презентувало перший офіційний портрет

26 квітня 2024 21:40
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Королівське подружжя Данії презентувало перший офіційний портрет — фото
Королівське подружжя Данії — Фредерік X та Мері. Фото: Стін Евальд
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королева Мері та король Фредерік X Данії презентували свій перший офіційний портрет. Відтепер полотно зʼявиться в усіх державних установах. 

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

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Королева Мері та Фредерік X зробили світлини у Зеленій кімнаті прийомів палацу Крістіансборґ.

Першу леді Данії вдягнули в оксамитову смарагдову сукню з мереживом. Мері вперше обрала комплект з тіари, намиста та сережок, оздоблених діамантами та смарагдами. Відомо, що це один із чотирьох наборів ювелірних виробів, які є в розпорядженні королеви Данії. Особливим акцентом став мініпортрет короля, прикрашений бантом орденської стрічки Данеброг.  

Король Фредерік X вбрався у традиційну військово-морську форму Данії. Його одяг прикрашений ланцюжком зі слоном, створеним наприкінці XVII століття.  За традицією, монарх обирає таке оздоблення для особливих випадків. Також він додав Орден Слона — зірка, створена приблизно у XVIII столітті для Фредеріка VI.

Нагадаємо, Фредерік Х зійшов на престол у січні цього року. Його мати, королева Маргрете II зреклася трону після 52 років правління. Це оголсили перед Новим роком. Світ був шокований, адже вона стала першим данським монархом майже за 900 років, який добровільно відмовився від престолу. Одна з ймовірних причин — бажання зберегти шлюб сина.

Данія
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