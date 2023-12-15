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Французьку кінозірку засудили за ухилення від сплати податків

15 грудня 2023 20:43
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Стас Кожушко
Редактор
Французьку кінозірку засудили за ухилення від сплати податків
Французька акторка Ізабель Аджані. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Популярна французька акторка Ізабель Аджані, яка відома, зокрема, за фільмами "Одержима" та "Камілла Клодель", була визнана винною паризьким судом в ухиленні від сплати податків. Зірка отримала два роки умовного тюремного ув'язнення та штраф.

Про це повідомляє Variety.

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Суд над акторкою Ізабель Аджані

Окрім умовного терміну ув’язнення, 68-річній зірці виписали штраф у 250 тисяч євро. Адвокат акторки заявив, що подав апеляцію на це рішення до суду Парижа. Сама Аджані стверджує, що невинна у злочинах.

Прокурори вимагали покарання Аджані у вигляді 18 місяців, але суд виніс більш суворе рішення. Це пов'язано з тим, що акторка не з'явилася на засідання суду в жовтні, пославшись на медичні причини, які завадили їй прилетіти до Парижа з Нью-Йорка.

Ізабель визнали винною в ухиленні від сплати податків на подарунок у розмірі 2 млн євро, а також у тому, що вона протягом двох років (2016-2017) зареєструвала посвідку на проживання в Португалії, що дозволило їй уникнути сплати податків у розмірі 236 тисяч євро у Франції.

Французька акторка Ізабель Аджані. Фото: Google

Нагадаємо раніше ми писали, що принц Гаррі виграв суд проти відомого таблоїда. Також ми розповідали, що екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон подала позов до суду щодо наказу про її звільнення з Львівської політехніки.

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