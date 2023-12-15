Французьку кінозірку засудили за ухилення від сплати податків
Популярна французька акторка Ізабель Аджані, яка відома, зокрема, за фільмами "Одержима" та "Камілла Клодель", була визнана винною паризьким судом в ухиленні від сплати податків. Зірка отримала два роки умовного тюремного ув'язнення та штраф.
Про це повідомляє Variety.
Суд над акторкою Ізабель Аджані
Окрім умовного терміну ув’язнення, 68-річній зірці виписали штраф у 250 тисяч євро. Адвокат акторки заявив, що подав апеляцію на це рішення до суду Парижа. Сама Аджані стверджує, що невинна у злочинах.
Прокурори вимагали покарання Аджані у вигляді 18 місяців, але суд виніс більш суворе рішення. Це пов'язано з тим, що акторка не з'явилася на засідання суду в жовтні, пославшись на медичні причини, які завадили їй прилетіти до Парижа з Нью-Йорка.
Ізабель визнали винною в ухиленні від сплати податків на подарунок у розмірі 2 млн євро, а також у тому, що вона протягом двох років (2016-2017) зареєструвала посвідку на проживання в Португалії, що дозволило їй уникнути сплати податків у розмірі 236 тисяч євро у Франції.
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