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Принц Гаррі виграв суд проти відомого таблоїда

15 грудня 2023 16:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Принц Гаррі виграв суд проти відомого таблоїда
Герцог Сассекський принц Гаррі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гаррі відсудив 140 000 фунтів стерлінгів від видавця Mirror. Це сталося після того, як Верховний суд визнав його жертвою злому телефону.

Про це пише Daly Mail.

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Суддя виявив, що журналісти Sunday Mirror, People і Daily Mirror незаконно отримали особисту інформацію Гаррі для новин. Він постановив, що телефон герцога, ймовірно, був зламаний у період між 2003 і 2009 роками.

Гаррі став першим високопоставленим членом королівської сім’ї за понад 100 років, який дав свідчення.

У заяві герцога, яку сьогодні зачитав його адвокат Девід Шерборн, Гаррі сказав, що це "чудовий день для правди".

 

Герцог Сассекський принц Гаррі. Фото: Reuters
Герцог Сассекський принц Гаррі. Фото:  Reuters

"У цій справі йдеться не лише про хакерство — це про системну практику незаконної та жахливої поведінки, що супроводжується приховуванням і знищенням доказів, шокуючі масштаби яких можуть бути виявлені лише в рамках цього провадження", — йдеться у заяві герцога Сассекського.

Суддя виявив 15 із 33 статей про Гаррі, які вийшли результаті злому. Герцог вимагав щонайменше 440 000 фунтів стерлінгів відшкодування збитків. Суддя присудив йому 140 600 фунтів стерлінгів.

Після рішення Mirror Group Newspapers заявили: "Ми вітаємо сьогоднішнє рішення, яке дає компанії необхідну ясність, щоб рухатися далі від подій, які відбулися багато років тому. Там, де мали місце історичні порушення, ми приносимо беззастережні вибачення, беремо на себе повну відповідальність і виплачуємо належну компенсацію".

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