Французскую кинозвезду засудили за уклонение от уплаты налогов

Французская актриса Изабель Аджани. Фото: Google

Популярная французская актриса Изабель Аджани, известная, в том числе по фильмам "Одержимая" и "Камилла Клодель", была признана виновной парижским судом в уклонении от уплаты налогов. Звезда получила два года условного тюремного заключения и штраф.

Об этом сообщает Variety.

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Кроме условного срока заключения, 68-летней звезде выписали штраф в 250 тысяч евро. Адвокат актрисы заявил, что подал апелляцию на это решение в суд Парижа. Сама Аджани утверждает, что невиновна в преступлениях.

Прокуроры требовали наказания Аджани в размере 18 месяцев, но суд вынес более серьезное решение. Это связано с тем, что актриса не явилась на заседание суда в октябре, сославшись на медицинские причины, помешавшие ей прилететь в Париж из Нью-Йорка.

Изабель признали виновной в уклонении от уплаты налогов на подарок в размере 2 млн евро, а также в том, что она в течение двух лет (2016-2017) зарегистрировала вид на жительство в Португалии, что позволило ей избежать уплаты налогов в размере 236 тысяч евро во Франции.

Французская актриса Изабель Аджани. Фото: Google

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