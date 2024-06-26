Фреймут перевірила знання етикету у власних дітей у п'ятизірковому готелі

Ведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Телеведуча та фахівець з етикету Ольга Фреймут перевірила гарні манери своїх дітей. Знаменитість вирушила в ресторан 5-зіркового готелю в британському місті Брайтон.

Про це стало відомо з Instagram ведучої.

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Ольга Фреймут завітала з дітьми до історичного готелю Grand Brighton, який розташований посеред міста, знаменитої набережної Брайтона та району Саут-Даунс. Заклад ще називають "Палац біля моря".

Ведуча Ольга Фреймут на чаюванні з дітьми у модному готелі. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведуча Ольга Фреймут на чаюванні з дітьми у модному готелі. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведуча Ольга Фреймут на чаюванні з дітьми у модному готелі. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведуча Ольга Фреймут на чаюванні з дітьми у модному готелі. Фото: instagram.com/freimutolia/

"Вперше з трьома дітьми пішла на "5 o'clock tea". Вони зачаровані. Традицію пити чай о 5-ій вечора започаткувала графиня Анна Бедфордська у 1840-му році. Пані була лінивою, попросила якось слуг принести їй надвечір чай на таці, а ще хліб, масло, джеми, тістечка. І з тих пір почалася мода на чаювання перед вечерею. Адже вечеря в аристократів була пізно, пісдя 22:00 вечора...", — розповіла Фреймут.

Ведуча розповіла, як її син вперше сприйняв похід.

"Валерій налив собі повне горня, але то дитина, і це вперше на такій дефіляді; я пояснила, що цей чай п'ємо довго, а щоб не охолов, наливаємо потрохи", — поділилася ведуча.

За словами Фреймут, вона змалку вчить дітей їси за правилами етикету.

"Все починається зі сніданку. Де б ми не були, вчу дітей їсти акуратно, завжди сервірую стіл: тарілочка для хліба, горнятка, а не пластянки з перших днів. Прошу не брати за стіл гаджети. Просити подати щось зі столу, а не тягтися... це не позерство, а необхідність. Діти, які знають столовий етикет, почуваються впевнено в будь-якому суспільстві", — сказала знаменитість.

Готель Grand Brighton. Фото: grandbrighton.co.uk/

Готель був офіційно відкритий 21 липня 1864 року. Має вікторіанську архітектуру, майстерно спроектований відомим архітектором Джоном Коткордом-молодшим. Сьогодні 156-річна будівля має 201 чудово оформлену кімнату. Готель зберігає в собі історії - від народження королівської дитини до перебування групи ABBA після перемоги на пісенному конкурсі Євробачення 1974 року, йдеться на сайті готелю.

Нагадаємо, дочка Фремут зізналася, в якій країні планує жити. А раніше ми писали, що Ольга Фреймут показала дітей у Лондоні.