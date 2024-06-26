Фреймут проверила знание этикета у собственных детей в пятизвездочном отеле

Ведущая Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia/

Телеведущая и специалист по этикету Ольга Фреймут проверила хорошие манеры своих детей. Знаменитость отправилась в ресторан 5-звездочного отеля в британском городе Брайтон.

Об этом стало известно из Instagram ведущей.

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Ольга Фреймут посетила с детьми историческую гостиницу Grand Brighton, расположенную посреди города, знаменитой набережной Брайтона и района Саут-Даунс. Заведение еще называют "Дворец у моря".

Ведущая Ольга Фреймут на чаепитии с детьми в модном отеле. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведущая Ольга Фреймут на чаепитии с детьми в модном отеле. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведущая Ольга Фреймут на чаепитии с детьми в модном отеле. Фото: instagram.com/freimutolia/

Ведущая Ольга Фреймут на чаепитии с детьми в модном отеле. Фото: instagram.com/freimutolia/

Впервые с тремя детьми пошла на "5 o'clock tea". Они очарованы. Традицию пить чай в 5 вечера начала графиня Анна Бедфордская в 1840 году. Дама была ленивой, попросила как-то слуг принести ей под вечер чай на подносе, а еще хлеб, масло, джемы, пирожные. И с тех пор началась мода на чаепитие перед ужином. Ведь ужин у аристократов был поздно, после 22:00 вечера...", — рассказала Фреймут.

Ведущая рассказала, как ее сын впервые воспринял поход.

"Валерий налил себе полную чашку, но это ребенок, и это впервые на таком дефиле; я объяснила, что этот чай пьем долго, а чтобы не остыл, наливаем понемногу", — поделилась ведущая.

По словам Фреймут, она с детства учит детей есть по правилам этикета.

"Все начинается с завтрака. Где бы мы ни были, учу детей есть аккуратно, всегда сервирую стол: тарелочка для хлеба, чашки, а не пластянки с первых дней. Прошу не брать за стол гаджеты. Просить подать что-нибудь со стола, а не тянуться…это не позерство, а необходимость. Дети, знающие столовый этикет, чувствуют себя уверенно в любом обществе", — сказала знаменитость.

Отель Grand Brighton. Фото: grandbrighton.co.uk/

Отель был официально открыт 21 июля 1864 года. Имеет викторианскую архитектуру, искусно спроектированную известным архитектором Джоном Коткордом-младшим. Сегодня 156-летнее здание имеет 201 прекрасно оформленную комнату. Отель хранит в себе истории от рождения королевского ребенка до пребывания группы ABBA после победы на песенном конкурсе Евровидения 1974 года, говорится на сайте отеля.

Напомним, дочь Фремут призналась, в какой стране планирует жить. А раньше мы писали, что Ольга Фреймут показала детей в Лондоне.