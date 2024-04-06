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Галкін та Пугачова зворушили відповіддю 3-річній україночці

6 квітня 2024 14:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Галкін та Пугачова зворушили відповіддю 3-річній україночці
Максим Галкін з дітьми та Аллою Пугачовою. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Алла Пугачова та шоумен Максим Галкін прокоментували відео маленької блогерки з України Надійки. Дівчинка веде кулінарний блог, і в дному з дописів подякувала зірковому подружжю, яке з початку повномасштабного вторгнення стало на бік України.

Відповідний допис з'явився у Instagram блогерки.

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3-річна Надійка подякувала родині російських артистів за чітку позицію й передала знаменитостям вітання. Допис зібрав вже понад 6700 лайків.

 

"Мільйони, мільйони рожевих троянд я дарую тобі. Алло Борисівно, дякую, що ви з нами. І я вас дуже-дуже люблю, мої українські підписники. І Максиму, Гаррі та Лізі також вітання і любов", — сказала дівчинка.

Під публікацією Пугачова залишила коментар: "Душею й серцем з тобою". Максим Галкін написав українською: "Дай Бог тобі щастя, сонечко".

 

Галкін та Пугачова зворушили відповіддю 3-річній україночці - фото 1
Пугачова та Галкін відреагували на подякую українки. Фото: instagram.com/nadin202121/

Алла Пугачова та Максим Галкін є давніми прихильниками акаунту Надійки. Знаменитості регулярно лайкають дописи українки, яка ділиться рецептами та показує своє життя під час війни.

Нагадаємо, у Росії можуть Пугачову зарахувати до іногентів. А Пугачова вперше за роки випустила новий альбом.

блогери
Алла Пугачова
Максим Галкін
закордонні зірки

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