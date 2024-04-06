Галкин и Пугачева тронули ответом 3-летней украиночке

Максим Галкин с детьми и Аллой Пугачевой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин прокомментировали видео маленького блогера из Украины Надюши. Девочка ведет кулинарный блог, и в одном из постов поблагодарила звездных супругов, которые с начала полномасштабного вторжения встали на сторону Украины.

Соответствующий пост появился Instagram блогера.

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3-летняя Надя поблагодарила семью российских артистов за четкую позицию и передала знаменитостям приветы. Пост набрал уже более 6 700 лайков.

"Миллионы, миллионы розовых роз я дарю тебе. Алла Борисовна, спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю, мои украинские подписчики. И Максиму, Гарри и Лизе тоже приветы и любовь", — сказала девочка.

Под публикацией Пугачева оставила комментарий: "Душой и сердцем с тобой". Максим Галкин написал на украинском: "Дай Бог тобі щастя, сонечко".

Пугачева и Галкин отреагировали на благодарность украинки. Фото: instagram.com/nadin202121/

Алла Пугачева и Максим Галкин являются давними поклонниками аккаунта Нади. Знаменитости регулярно лайкают публикации украинки, которая делится рецептами и показывает свою жизнь во время войны.

Напомним, в России могут Пугачеву отнести к иногентам. А Пугачева впервые за годы выпустила новый альбом.