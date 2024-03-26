Галкин жестко потролил Киркорова и Лолиту, которые остались без заработков из-за "голой вечеринки"

Российский юморист Максим Галкин. Фото: росСМИ

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин посмеялся над путинистами, которым отменили концерты из-за так называемой "голой вечеринки" у блогера Анастасии Ивлеевой. Артист подчеркнул, что музыкальная карьера Лолиты и Киркорова стремительно идет ко дну, как Титаник.

Ответный ролик появился в телеграм-канале "За кадром".

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Муж Аллы Пугачевой открыто осуждает полномасштабное вторжение РФ и кровавую политику Путина. После начала войны Галкин с семьей переехал в Израиль, где организовует выступления.

На одном из таких мероприятий артист метко высмеял путиниста Киркорова и предательницу Лолиту, которые остались без заработков в России из-за так называемой "голой вечеринки" у блогера Анастасии Ивлеевой.

Путинист Филипп Киркоров и предательница Лолита Милявская. Фото: росСМИ

Галкин подчеркнул, как путинисты быстро "переобулись" после того, как властям Кремля не понравилось их мероприятие.

"А я и не знал, что тусовка эта будет голая. Я шел в магазин за колой", — спел артист на концерте.

Также юморист посмеялся над Киркоровым, которого уже перестают узнавать из-за большого количества пластических операций.

"Кто-то пишет, что у Киркорова после операции ноги похожие на букву Х стали. Кто-то говорит: "Ну так это не грудь, не переделаешь. А третий говорит: "Почему? Это можно исправить, просто их нужно переставить местами", — потролил путиниста Галкин.

Также в своих юморесках актер вспомнил предательницу Лолиту, карьера которой из-за "голую вечеринку" пошла ко дну, как Титаник.

"Отменен концерт, билеты — фантики. Это мой билет в один конец на "Титанике"", — спел юморист.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин выразил искренние соболезнования семьям погибших в его родной Одессе. А также Максим Галкин был оштрафован на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки.