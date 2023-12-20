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Гейлі Бібер помітили у шикарній шубі із сумкою від українського дизайнера

20 грудня 2023 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Гейлі Бібер помітили у шикарній шубі із сумкою від українського дизайнера
Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома модель Гейлі Бібер разом із своїм відомим човіком Джастіном Бібером прогулялася в цікавом образі. Вона обрала для себе сумку від українського бренду. 

Дизайнер розмістив допис про це в instagram.

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Подружжя Біберів нещодавно прогулялись Аспеном. Гейлі вибрала для себе неймовірний образ. Модель вдягла об'ємну сіру шубу, лакові чоботи та доповнила образ хутряною сумочкою.

Зірка обрала для себе сумку від українського бренду  KULAKOVSKY. Це модель з останньої зимової капсули.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KULAKOVSKY (@kulakovsky)

Бренд створив об'ємну сумку з м'якої овчини з віскозною підкладкою і невеликою кишенею всередині. Вона виготовлена з перероблених відходів — шматочків невикористаної шкіри. Ця модель коштує приблизно 18 тисяч гривень.

SHEARLING TOTE BAG
SHEARLING TOTE BAG. Фото: KULAKOVSKY.

Нагадаємо, що Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео.

Раніше дружина Джастіна Бібера оголила модельні форми на обкладинці журналу. 

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