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Гейли Бибер заметили в шикарной шубе с сумкой от украинского дизайнера

20 декабря 2023 14:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Гейли Бибер заметили в шикарной шубе с сумкой от украинского дизайнера
Гейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная модель Гейли Бибер вместе со своим известным мужем Джастином Бибером прогулялась в интересном образе. Она выбрала для себя сумку от украинского бренда.

Дизайнер разместил сообщение об этом в instagram.

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Супруги Биберов недавно прогулялись по Аспену. Гейли выбрала для себя невероятный образ. Модель надела объемную серую шубу, лаковые сапоги и дополнила образ меховой сумочкой.

Звезда выбрала для себя сумку от украинского бренда KULAKOVSKY. Это модель из последней зимней капсулы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KULAKOVSKY (@kulakovsky)

Бренд создал объемную сумку из мягкой овчины с вискозной подкладкой и небольшим карманом внутри. Она изготовлена из переработанных отходов — кусочков неиспользованной кожи. Эта модель стоит около 18 тысяч гривен.

SHEARLING TOTE BAG
SHEARLING TOTE BAG. Фото: КУЛЯКОВСКИЙ.

Напомним, что Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео.

Ранее жена Джастина Бибера обнажила модельные формы на обложке журнала.

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