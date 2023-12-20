Гейли Бибер заметили в шикарной шубе с сумкой от украинского дизайнера
Известная модель Гейли Бибер вместе со своим известным мужем Джастином Бибером прогулялась в интересном образе. Она выбрала для себя сумку от украинского бренда.
Дизайнер разместил сообщение об этом в instagram.
Гейли Бибер выбирает украинское
Супруги Биберов недавно прогулялись по Аспену. Гейли выбрала для себя невероятный образ. Модель надела объемную серую шубу, лаковые сапоги и дополнила образ меховой сумочкой.
Звезда выбрала для себя сумку от украинского бренда KULAKOVSKY. Это модель из последней зимней капсулы.
Бренд создал объемную сумку из мягкой овчины с вискозной подкладкой и небольшим карманом внутри. Она изготовлена из переработанных отходов — кусочков неиспользованной кожи. Эта модель стоит около 18 тысяч гривен.
Напомним, что Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео.
Ранее жена Джастина Бибера обнажила модельные формы на обложке журнала.
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