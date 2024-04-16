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Генрі Кавілл вперше стане батьком

16 квітня 2024 13:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Генрі Кавілл стане батьком — подробиці
Британський актор Генрі Кавілл. Фото: instagram.com/henrycavill/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Супермена" і "Відьмака", британський актор Генрі Кавілл вперше стане батьком. Пара вже підтвердила радісну новину.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відомий голлівудський актор Генрі Кавілл та його 34-річна кохана Наталі Віскусос стануть батьками. Пара зустрічається вже майже три роки. В травні 2021 року зірка "Супермена" вперше офіційно оголосив про свої стосунки в Instagram, опублікувавши знімок, на якому він з обраницею грає у шахи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Голлівудський актор підтвердив радісну новину під час прем'єри фільму "Міністерство неджентльменської війни".

"Я дуже схвильований цією подією. Ми з Наталі дуже, дуже схвильовані", — зізнався Кавілл.

Генрі Кавіл стане татом
Актор Генрі Кавілл. Фото: BackGrid
Кохана Генрі Кавілла
Кохана Генрі Кавілла Наталі Віскусос. Фото: BackGrid

Обраниця зірки Наталі працює на телебаченні та у підлітковому віці взяла участь у проєкті MTV "Мої солодкі 16". У свої 15 років вона була найпопулярнішою дівчиною у школі, жила в будинку вартістю 5 мільйонів доларів і пересувалась по місту на татових "Бентлі" та "Феррарі".  Її батьком був власником нічного клубу у Каліфорнії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Генрі та Наталі познайомилися багато років тому на зйомках, однак романтичні стосунки в них зародилися саме під час карантину.

Раніше стало відомо, що відомий хореограф чекає на народження малюка.

Також актор Хоакін Фенікс вдруге стане батьком.

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кохання

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