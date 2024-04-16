Генрі Кавілл стане батьком — подробиці

Генрі Кавілл вперше стане батьком
Зірка "Супермена" і "Відьмака", британський актор Генрі Кавілл вперше стане батьком. Пара вже підтвердила радісну новину.
Про це повідомляє Daily Mail.
Генрі Кавілл з коханою очікують на первістка
Відомий голлівудський актор Генрі Кавілл та його 34-річна кохана Наталі Віскусос стануть батьками. Пара зустрічається вже майже три роки. В травні 2021 року зірка "Супермена" вперше офіційно оголосив про свої стосунки в Instagram, опублікувавши знімок, на якому він з обраницею грає у шахи.
Голлівудський актор підтвердив радісну новину під час прем'єри фільму "Міністерство неджентльменської війни".
"Я дуже схвильований цією подією. Ми з Наталі дуже, дуже схвильовані", — зізнався Кавілл.
Обраниця зірки Наталі працює на телебаченні та у підлітковому віці взяла участь у проєкті MTV "Мої солодкі 16". У свої 15 років вона була найпопулярнішою дівчиною у школі, жила в будинку вартістю 5 мільйонів доларів і пересувалась по місту на татових "Бентлі" та "Феррарі". Її батьком був власником нічного клубу у Каліфорнії.
Генрі та Наталі познайомилися багато років тому на зйомках, однак романтичні стосунки в них зародилися саме під час карантину.
Раніше стало відомо, що відомий хореограф чекає на народження малюка.
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