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Схудлий та стильний — Джонні Депп здивував зміною іміджу

16 квітня 2024 10:52
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Схудлий та стильний — Джонні Депп здивував зміною іміджу
Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Джонні Депп з'явився на прем'єрі "Жанна Дюбаррі" у Лондоні. Він підстригся та сильно схуд.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше Деппа, якому у червні виповниться 61 рік, помітили на зйомках в Італії, після чого шанувальники почали обговорювати його зовнішній вигляд. Актор зараз працює як режисер над новою картиною про художника Амедео Модільяні разом зі своїм другом Аль Пачіно. На прем'єрі актор з'явився у костюмі Dior.

 

 

За словами інсайдерів, життя актора останнім часом справді змінилося: "Він жив у Великій Британії, редагуючи "Моді", і вів "більш чистий" спосіб життя, ніж це іноді бувало в минулому".

Він також прокоментував своє "повернення" в індустрію після скандалу з колишньою дружиною Ембер Герд: "Я нізвідки не повернувся. Я нікуди не йшов".

Два роки тому у травні громадськість обговорювала гучний процес між Ембер Герд та її колишнім чоловіком Джонні Деппом. Суд присяжних визнав Ембер Герд винною у справі про наклеп проти Деппа, якого вона звинуватила в домашньому насильстві, і зобов'язав її виплатити компенсацію у розмірі 15 млн доларів.

Актриса не погодилася з вироком та неодноразово подавала апеляцію. У соцмережах Ембер Герд написала, що "розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок", оскільки це "заперечує ідею про те, що до насильства щодо жінок слід ставитися серйозно". Вона також зазначала, що саме популярність Деппа та підтримка його фанатів допомогли йому привернути до себе присяжних та виграти суд. Сама вона скаржилася на цькування з боку його шанувальників під час суду.

Нагадаємо, дружина зірки "Бората" знайшла адвоката з розлучень.

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