Генри Кавилл станет отцом.

Британский актер Генри Кавилл. Фото: instagram.com/henrycavill/

Звезда "Супермена" и "Ведьмака", британский актер Генри Кавилл впервые станет отцом. Пара уже подтвердила радостную новость.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Известный голливудский актер Генри Кавилл и его 34-летняя любимая Наталья Вискусос станут родителями. Пара встречается уже около трех лет. В мае 2021 года звезда "Супермена" впервые официально объявил о своих отношениях в Instagram, опубликовав снимок, на котором он с избранницей играет в шахматы.

Голливудский актер подтвердил радостную новость во время премьеры фильма "Министерство неджентльменской войны".

"Я очень взволнован этим событием. Мы с Натали очень, очень взволнованы", — признался Кавилл.

Актер Генри Кавилл. Фото: BackGrid

Возлюбленная Генри Кавилла Натали Вискусос. Фото: BackGrid

Избранница звезды Натали работает на телевидении и в подростковом возрасте приняла участие в проекте MTV "Мои сладкие 16". В свои 15 лет она была самой популярной девочкой в школе, жила в доме стоимостью 5 миллионов долларов и передвигалась по городу на папиных "Бентли" и "Феррари". Ее отцом был владелец ночного клуба в Калифорнии.

Генри и Натали познакомились много лет назад на съемках, однако романтические отношения у них зародились именно во время карантина.

Ранее стало известно, что известный хореограф ждет рождения малыша.

Также актер Хоакин Феникс во второй раз станет отцом.