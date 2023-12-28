Г'ю Грант пообідав в компанії 500 самотніх пенсіонерів — фото

Британський актор Г'ю Грант на спеціальному обіді. Фото: X/LBHF

Британський актор Г'ю Грант долучився до ініціативи мерії Лондона. 63-річний лауреат премії "Золотий глобус" відвідав благодійний різдвяний обід для 500 самотніх місцевих жителів літнього віку.

Про це повідомляє видання The Standart.

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Своєю появою на обіді Грант здивував і організаторів, і відвідувачів. Про візит зірки вони не знали. Грант допомагав розносити страви, а також спілкувався та фотографувався з пенсіонерами.

Для проведення благодійної акції цього року вдалося зібрати пожертвувань на суму 40 тисяч фунтів стерлінгів. На ці гроші для учасників івента організували трансфер та сам обід в елітному готелі.

Г'ю Грант на спеціальному обіді. Фото: X/LBHF

Г'ю Грант обслуговував самотніх пенсіонерів. Фото: X/LBHF

Виступаючи перед заходом, заступник голови місцевої ради Бен Коулман подякував актору та всім, хто долучився до ініціативи.

"Наш різдвяний обід пропонує смачну їжу, компанію, подарунки та багато сміху для багатьох літніх мешканців, які інакше провели б це свято на самоті", — зауважив він.

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