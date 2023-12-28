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Хью Грант пообедал в компании 500 одиноких пенсионеров — фото

28 декабря 2023 21:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Хью Грант пообедал в компании 500 одиноких пенсионеров — фото
Британский актер Хью Грант на специальном обеде. Фото: X/LBHF
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британский актер Хью Грант принял участие в инициативе мэрии Лондона. 63-летний лауреат премии "Золотой глобус" посетил благотворительный рождественский обед для 500  одиноких местных жителей пожилого возраста.

Об этом сообщает издание The Standart.

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Своим появлением на обеде Грант удивил и организаторов, и посетителей. О визите звезды они не знали. Грант помогал разносить блюда, а также общался и фотографировался с пенсионерами.

Для проведения благотворительной акции в этом году удалось собрать пожертвования на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов. На эти деньги для участников ивента организовали трансфер и сам обед в элитном отеле.

Хью Грант на специальном обеде. Фото: X/LBHF
Хью Грант обслуживал одиноких пенсионеров. Фото: X/LBHF

Выступая перед мероприятием, заместитель председателя местного совета Бен Коулман поблагодарил актера и всех, кто принял участие в инициативе.

"Наш рождественский обед предлагает вкусную еду, компанию, подарки и много смеха для многих пожилых жителей, которые иначе провели бы этот праздник в одиночестве", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что австралийская актриса Николь Кидман вернулась на свою австралийскую ферму за 6,5 млн долларов. Также мы рассказывали, что британская актриса Кейт Уинслет примерила образ диктатора и убийцы в новом сериале.

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