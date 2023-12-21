Кейт Вінслет приміряла образ диктаторки та вбивці у новому серіалі
Розкішна акторка Кейт Вінслет перевтілилась у страшного канцлера. Зірка знялась у головній ролі серіал "Режим". У новому тизері її персонаж вражає красою, вишуканістю та маніакальною диктатурою.
Новий тизер вийшов у YouTube.
Кейт Вінслет зіграла вбивцю людей
Кейт Вінслет зіграла головну роль в серіалі "Режим" від HBO, який вийде наступного року. З тизеру зрозуміло, що шоу буде про драматичну та сатиричну політику. Акторка зіграє авторитарну лідерку вигаданої сценаристами країни у Східній Європі. Прямих натяків на Китай чи Росію у серіалі немає, проте диктатура навіює схожі відчуття.
Канцлерка, яку зіграла Вінслет, намагається співпрацювати з великими світовими лідерами, які вимагають від неї демократичної гри. Проте вже з тизеру зрозуміло, що героїня прагне насилля, покори і неконтрольованої влади, а не рівності прав.
У серіалі акторка з'явиться у різноманітних образах. Один з них — це одяг місіс Клаус. Поки що не зрозуміло, як новорічне шоу стосується сюжету, проте це чудова інтрига, яка тільки підігріває інтерес.
Глядачам покажуть не тільки політику канцлерки, а ще й її внутрішні переживання, побут та дивні, на перший погляд, стосунки з найближчими до неї людми.
Реліз серіалу очікується 3 березня 2024 року.
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