Кейт Вінслет приміряла образ диктаторки та вбивці у новому серіалі

Кейт Вінслет у серіалі "Режим". Фото: стопкадр тизеру

Розкішна акторка Кейт Вінслет перевтілилась у страшного канцлера. Зірка знялась у головній ролі серіал "Режим". У новому тизері її персонаж вражає красою, вишуканістю та маніакальною диктатурою.

Новий тизер вийшов у YouTube.

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Кейт Вінслет зіграла головну роль в серіалі "Режим" від HBO, який вийде наступного року. З тизеру зрозуміло, що шоу буде про драматичну та сатиричну політику. Акторка зіграє авторитарну лідерку вигаданої сценаристами країни у Східній Європі. Прямих натяків на Китай чи Росію у серіалі немає, проте диктатура навіює схожі відчуття.

Канцлерка, яку зіграла Вінслет, намагається співпрацювати з великими світовими лідерами, які вимагають від неї демократичної гри. Проте вже з тизеру зрозуміло, що героїня прагне насилля, покори і неконтрольованої влади, а не рівності прав.

Кейт Вінслет у серіалі "Режим". Фото: стопкадр тизеру

У серіалі акторка з'явиться у різноманітних образах. Один з них — це одяг місіс Клаус. Поки що не зрозуміло, як новорічне шоу стосується сюжету, проте це чудова інтрига, яка тільки підігріває інтерес.

Глядачам покажуть не тільки політику канцлерки, а ще й її внутрішні переживання, побут та дивні, на перший погляд, стосунки з найближчими до неї людми.

Реліз серіалу очікується 3 березня 2024 року.

Кейт Вінслет у серіалі "Режим". Фото: стопкадр тизеру

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