Грала власне життя — екснаречена Володимира Кличка розповіла про роль, яка її травмувала

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: Reuters

Гейден Панеттьєрі сказала, що її "травматичні" сюжетні лінії в шоу "Нешвілл" віддзеркалюють її справжнє життя. Йдеться про боротьбу за тверезість та опіку, що змушувало її відчувати, ніби вона "грала власне життя".

Про це пише Daily Mail.

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Актриса грала Джульєтт Барнс у серіалі з 2012 по 2018 роки і стверджувала, що "із самого початку" її сюжетні лінії були разюче схожі на її власне життя. Панеттьєрі, яка роками боролася зі зловживанням психоактивними речовинами та післяпологовою депресією, передала повну опіку над донькою Кайєю, якій зараз дев’ять років, колишньому нареченому Володимиру Кличку — що, за її словами, також стало сюжетною лінією.

Гайден Панеттьєрі у серіалі "Нешвілл". Фото: Disney General Enterainment Con

У розмові із The Messenger вона сказала: "Із самого початку це було так: я зустрічаюся з футболістом, Джульєтт зустрічається з футболістом. А потім вони перетворили її на алкоголічку. Тоді вона залишила доньку та поїхала в це божевільне місце в Європі. І це було дуже очевидно… вони не виконували домашнє завдання. Вони не створювали нових сюжетних ліній. Вони просто дивилися на моє життя і казали: "О, давайте просто візьмемо те, через що вона проходить, і трохи зминемо. А потім — та-да!"

Вона додала, що зйомки були "дуже травмувальними, вона відчувала, що грає власне життя".

Гайден Панеттьєрі з Володимиром Кличком та донькою Кайєю. Фото: соціальні мережі

Раніше Панеттьєрі розповідала, що почала зловживати наркотиками та алкоголем, коли їй було лише 15 років, і що її залежність вийшла з-під контролю, коли вона боролася з післяпологовою депресією після народження Кайї в 2014 році. Актриса почала пиячити, щоб допомогти впоратися з післяпологовою депресією, і вона описала цей досвід як відчуття "надзвичайної безнадії".

Її поганий настрій ускладнювався наслідками колишньої травми шиї, що змусило її також вживати опіоїди.

Коли вона потрапила в реабілітаційний центр у 2015 році, вона сказала, що це була її ідея: "Я була тією, хто помістив себе в перший лікувальний центр. Я тонула".

Коли їй виповнилося 30 років, знаменитість опинилася в іншій, 12-етапній програмі, де учасників заохочують прийняти життя, повне утримання від усіх речовин, що змінюють розум, включаючи алкоголь.

"Моє тіло говорило: "Досить". Мені 30. Моє обличчя набрякало. У мене була жовтяниця. Мої очі були жовті. Мені довелося звернутися до фахівця з печінки. Я мала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало жмутами", — пригадала Гайден.

Провівши роки, борючись із проблемами зловживання психоактивними речовинами, Гейден підписала повну опіку над Каєю Кличку в 2018 році, але в 2022 році заявила, що це "не" взаємна згода. З 2021 року вона була тверезою.

Вона зізналася, що була в жаху від розмови з батьком своєї доньки, коли він розповів, що їхня дитина постійно просить називати інших жінок "мамою".

У шоу Facebook Watch Red Table Talk, Хайден сказала: "Я також пам’ятаю, як мені дзвонив її тато, Володимир Кличко, і сказав, що Кая ходить і запитує інших жінок, чи може вона називати їх мамою. У мене перехопило дихання, серце зупинилося, а він сміявся. Він думав, що це було смішно. І це було жахливо для мене. Він цього не зрозумів, на відміну від мене".

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