Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення

Актор Джейсон Момоа. Фото: Reuters

Зірка "Гри престолів" та "Аквамена" Джейсон Момоа живе в дорозі. У новому інтерв’ю під час прем'єри телешоу "On The Roam" актор розповів, що зараз у нього немає постійного дому.

Про це пише HOLA!

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Його колишня дружина Ліза Бонет подала на розлучення на початку цього місяця після двох років життя нарізно. У новому проєкті Момоа відвідує різних майстрів і людей, якими він захоплюється, у різних частинах країни.

"Я зараз навіть не маю дому. Я живу у дорозі", — сказав Момоа.

Протягом серіалу Момоа зустрічає деяких зі своїх кумирів, які, як правило, займаються музикою або будують автомобілі.

Джейсон Момоа та Ліза Бонет оголосили, що розстаються у 2022 році. Вони були разом близько 18 років, розпочавши стосунки у 2005 році. У них двоє дітей, Лола та Накоа-Вольф. Пару тижнів тому Боне подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

За чутками, приводом для розлучення подружжя стало те, що вони проводили разом занадто мало часу: зірка "Аквамена" та "Ігри престолів" Момоа був зайнятий своєю кар'єрою, а Боне займалася їхніми дітьми.

Нагадємо, Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся.

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