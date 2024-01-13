Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення
Зірка "Гри престолів" та "Аквамена" Джейсон Момоа живе в дорозі. У новому інтерв’ю під час прем'єри телешоу "On The Roam" актор розповів, що зараз у нього немає постійного дому.
Про це пише HOLA!
Новий етап в житті Джейсона Момоа
Його колишня дружина Ліза Бонет подала на розлучення на початку цього місяця після двох років життя нарізно. У новому проєкті Момоа відвідує різних майстрів і людей, якими він захоплюється, у різних частинах країни.
"Я зараз навіть не маю дому. Я живу у дорозі", — сказав Момоа.
Протягом серіалу Момоа зустрічає деяких зі своїх кумирів, які, як правило, займаються музикою або будують автомобілі.
Джейсон Момоа та Ліза Бонет оголосили, що розстаються у 2022 році. Вони були разом близько 18 років, розпочавши стосунки у 2005 році. У них двоє дітей, Лола та Накоа-Вольф. Пару тижнів тому Боне подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".
За чутками, приводом для розлучення подружжя стало те, що вони проводили разом занадто мало часу: зірка "Аквамена" та "Ігри престолів" Момоа був зайнятий своєю кар'єрою, а Боне займалася їхніми дітьми.
Нагадємо, Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся.
Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.
Читайте Новини.LIVE!