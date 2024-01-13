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Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення

13 січня 2024 14:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Більше не має дому — зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення
Актор Джейсон Момоа. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірка "Гри престолів" та "Аквамена" Джейсон Момоа живе в дорозі. У новому інтерв’ю під час прем'єри телешоу "On The Roam" актор розповів, що зараз у нього немає постійного дому.

Про це пише HOLA!

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Новий етап в житті Джейсона Момоа

Його колишня дружина Ліза Бонет подала на розлучення на початку цього місяця після двох років життя нарізно. У новому проєкті Момоа відвідує різних майстрів і людей, якими він захоплюється, у різних частинах країни.

"Я зараз навіть не маю дому. Я живу у дорозі", — сказав Момоа.

 

Протягом серіалу Момоа зустрічає деяких зі своїх кумирів, які, як правило, займаються музикою або будують автомобілі.

Джейсон Момоа та Ліза Бонет оголосили, що розстаються у 2022 році. Вони були разом близько 18 років, розпочавши стосунки у 2005 році. У них двоє дітей, Лола та Накоа-Вольф. Пару тижнів тому Боне подала на розлучення, посилаючись на "непримиренні розбіжності".

За чутками, приводом для розлучення подружжя стало те, що вони проводили разом занадто мало часу: зірка "Аквамена" та "Ігри престолів" Момоа був зайнятий своєю кар'єрою, а Боне займалася їхніми дітьми.

Нагадємо, Анна Трінчер після новини про розлучення показала сиве волосся.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.

Джейсон Момоа
Зіркове розлучення
закордонні зірки
"Аквамен"

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