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Играла собственную жизнь — экс-невеста Владимира Кличко рассказала о травмировавшей ее роли

28 января 2024 07:51
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Играла собственную жизнь — экс-невеста Владимира Кличко рассказала о травмировавшей ее роли
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Хайден Панеттьери сказала, что ее "травматические" сюжетные линии в шоу "Нэшвилл" отражают ее настоящую жизнь. Речь идет о борьбе за трезвость и опеку, что заставляло ее чувствовать, будто она "играла собственную жизнь".

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса играла Джульетт Барнс в сериале с 2012 по 2018 годы и утверждала, что "с самого начала" ее сюжетные линии были поразительно похожи на ее собственную жизнь. Панеттьери, которая годами боролась со злоупотреблением психоактивными веществами и послеродовой депрессией, передала полную опеку над дочерью Кайей, которой сейчас девять лет, бывшему жениху Владимиру Кличко, что, по ее словам, также стало сюжетной линией.

 

Гайден Панеттери в сериале "Нэшвилл". Фото: Disney General Enterainment Con
Хайден Панеттьери в сериале "Нэшвилл". Фото: Disney General Enterainment Con

В разговоре с The Messenger она сказала: "С самого начала это было так: я встречаюсь с футболистом, Джульетт встречается с футболистом. А потом они превратили ее в алкоголичку. Тогда она оставила дочь и уехала в это безумное место в Европе. И это было очень очевидно... они не выполняли домашнюю роботу. Они не создавали новых сюжетных линий. Они просто смотрели на мою жизнь и говорили: "О, давайте просто возьмем то, через что она проходит, и немного изменим. А потом — та-да!"

Она добавила, что съемки были "очень травмирующими, она чувствовала, что играет свою собственную жизнь".

 

Гайден Панеттьери с Владимиром Кличко и дочерью Кайей. Фото: социальные сети
Хайден Панеттьери с Владимиром Кличко и дочерью Кайей. Фото: социальные сети

Ранее Панеттьери рассказывала, что начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем, когда ей было всего 15 лет, и что ее зависимость вышла из-под контроля, когда она боролась с послеродовой депрессией после рождения Кайи в 2014 году. Актриса начала выпивать, чтобы помочь справиться с послеродовой депрессией, и она описала этот опыт как ощущение "чрезвычайной безнадежности".

Ее плохое настроение осложнялось последствиями прежней травмы шеи, что заставило ее также употреблять опиоиды.

Когда она попала в реабилитационный центр в 2015 году, она сказала, что это была ее идея: "Я была той, кто поместил себя в первый реабилитационный центр. Я тонула".

Когда ей исполнилось 30 лет, знаменитость оказалась в другой, 12-этапной программе, где участников поощряют принять жизнь, полное воздержание от всех веществ, изменяющих разум, включая алкоголь.

"Мое тело говорило: "Достаточно". Мне 30. Мое лицо отекло. У меня была желтуха. Мои глаза были желтые. Мне пришлось обратиться к специалисту по печени. У меня был вес, которого обычно не было. Мои волосы были тонкими и выпадали клочьями", — вспоминает Хайден.

Проведя годы, борясь с проблемами злоупотребления психоактивными веществами, Хейден подписала полную опеку над Каей Кличко в 2018 году, но в 2022 году заявила, что это "не было" взаимное соглашение. С 2021 года она была трезвой.

Она призналась, что была в ужасе от разговора с отцом своей дочери, когда он рассказал, что их ребенок постоянно просит называть других женщин "мамой".

В шоу Facebook Watch Red Table Talk Хайден сказала: "Я также помню, как мне звонил ее папа, Владимир Кличко, и сказал, что Кая ходит и спрашивает других женщин, может ли она называть их мамой. У меня перехватило дыхание, сердце остановилось, а он смеялся. Он думал, что это было смешно. И это было ужасно для меня. Он этого не понял, в отличие от меня".

Напомним, экс-невеста Владимира Кличко поразила смелыми изменениями во внешности.

Ранее звезда "Игры престолов" поделился подробностями жизни после развода.

Владимир Кличко
Хайден Панеттьери
зарубежные звезды
звездная пара

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