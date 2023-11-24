Гравці реаліті-шоу "Гра в кальмара" погрожують Netflix судовим позовом

Фрагмент з реаліті-шоу "Гра в кальмара". Фото: Netlix

Напередодні на Netflix вийшло довгоочікуване реаліті-шоу за мотивами корейського серіалу "Гра в кальмара". Знімали його у Великій Британії в найскладніших умовах. Лише після релізу проєкту деякі учасники почали загрожувати і продюсерам позовом до суду за травми, отримані на зйомках.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Скандал навколо "Гри в кальмара"

Принаймні дві особи, які побажали залишитися анонімними, збираються до суду. За їхніми словами, вони отримали переохолодження та проблеми з психологічним здоров’ям під час зйомок випробування "Червоне світло, зелене світло".

Компанія Express Solicitors, що спеціалізується на позовах без компенсацій, заявила, що її клієнти ризикували своїм здоров'ям, їм доводилося довго бути нерухомими під час зйомок, прагнучи залишитись у боротьбі за виграш.

Одна з локацій реаліті-шоу. Фото: Netflix

Скандал навколо шоу "Гра у кальмара: Виклик" розгорівся ще у лютому цього року. Учасники повідомляли про нелюдські умови, в яких їм доводилося перебувати під час роботи над проєктом, дехто на піку тривожності безконтрольно трясся і ледве стримував себе перед камерами. Іншим знадобилася медична допомога.

Втім тоді питання вдалося вирішити і до суду ніхто не пішов. Також експерти наголошують — кожен з учасників підписував контракт. Тому шансів перемогти в суді в них мінімальні.

Про реаліті-шоу "Гра в кальмара"

456 гравців з різних куточків світу змагатимуться за неймовірний призовий фонд у 4,56 мільйона доларів. У серії ігор, багато з яких скопійовані з серіалу "Гра в кальмара", учасники покажуть, на скільки далеко вони можуть зайти заради грошей. Вони боротимуться за приз, створюючи альянси та дотримуючись стратегії у грі на виживання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома українська співачка знялась в серіалі "Корона" від Netflix. Також ми розповідали, що британський виконавець Роббі Вільямс розповів про спробу суїциду та наркозалежність для нового фільму.