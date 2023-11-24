Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Игроки реалити-шоу "Игра в кальмара" угрожают Netflix судебным иском arrow

Игроки реалити-шоу "Игра в кальмара" угрожают Netflix судебным иском

24 ноября 2023 07:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Игроки реалити-шоу "Игра в кальмара" угрожают Netflix судебным иском
Фрагмент из реалити-шоу "Игра в кальмаре". Фото: Netlix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне на Netflix вышло долгожданное реалити-шоу по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара". Снимали его в Великобритании в  сложных условиях. Лишь после релиза проекта некоторые участники начали угрожать и продюсерам иском в суд за травмы, полученные на съемках.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Скандал вокруг "Игры в кальмара"

По крайней мере, два человека, пожелавших остаться анонимными, собираются в суд. По их словам, они получили переохлаждение и проблемы с психологическим здоровьем во время съемок испытания "Красный свет, зеленый свет".

Компания Express Solicitors, специализирующаяся на исках без компенсаций, заявила, что ее клиенты рисковали своим здоровьем, им приходилось долго не двигаться во время съемок, стремясь остаться в борьбе за выигрыш.

null
Одна из локаций реалити-шоу. Фото: Netflix

Скандал вокруг шоу "Игра в кальмара: Вызов" разгорелся еще в феврале этого года. Участники сообщали о бесчеловечных условиях, в которых им приходилось находиться во время работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и едва сдерживали себя перед камерами. Другим потребовалась медицинская помощь.

Впрочем, тогда вопрос удалось решить и в суд никто не пошел. Также эксперты отмечают, что каждый из участников подписывал контракт. Поэтому шансы победить в суде у них минимальны.

О реалити-шоу "Игра в кальмара"

456 игроков из разных уголков мира сразятся за невероятный призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых скопированы из сериала "Игра в кальмара", участники покажут, насколько далеко они могут зайти ради денег. Они будут бороться за приз, создавая альянсы и придерживаясь стратегии в игре на выживание.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская певица снялась в сериале "Корона" от Netflix. Также мы рассказывали, что британский исполнитель Робби Уильямс рассказал о попытке суицида и наркозависимости для нового фильма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме