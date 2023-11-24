Игроки реалити-шоу "Игра в кальмара" угрожают Netflix судебным иском

Фрагмент из реалити-шоу "Игра в кальмаре". Фото: Netlix

Накануне на Netflix вышло долгожданное реалити-шоу по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара". Снимали его в Великобритании в сложных условиях. Лишь после релиза проекта некоторые участники начали угрожать и продюсерам иском в суд за травмы, полученные на съемках.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Скандал вокруг "Игры в кальмара"

По крайней мере, два человека, пожелавших остаться анонимными, собираются в суд. По их словам, они получили переохлаждение и проблемы с психологическим здоровьем во время съемок испытания "Красный свет, зеленый свет".

Компания Express Solicitors, специализирующаяся на исках без компенсаций, заявила, что ее клиенты рисковали своим здоровьем, им приходилось долго не двигаться во время съемок, стремясь остаться в борьбе за выигрыш.

Одна из локаций реалити-шоу. Фото: Netflix

Скандал вокруг шоу "Игра в кальмара: Вызов" разгорелся еще в феврале этого года. Участники сообщали о бесчеловечных условиях, в которых им приходилось находиться во время работы над проектом, некоторые на пике тревожности бесконтрольно тряслись и едва сдерживали себя перед камерами. Другим потребовалась медицинская помощь.

Впрочем, тогда вопрос удалось решить и в суд никто не пошел. Также эксперты отмечают, что каждый из участников подписывал контракт. Поэтому шансы победить в суде у них минимальны.

О реалити-шоу "Игра в кальмара"

456 игроков из разных уголков мира сразятся за невероятный призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых скопированы из сериала "Игра в кальмара", участники покажут, насколько далеко они могут зайти ради денег. Они будут бороться за приз, создавая альянсы и придерживаясь стратегии в игре на выживание.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинская певица снялась в сериале "Корона" от Netflix. Также мы рассказывали, что британский исполнитель Робби Уильямс рассказал о попытке суицида и наркозависимости для нового фильма.