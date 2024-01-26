Григорія Решетника зупинили працівники ТЦК — деталі
Український телеведучий Григорій Решетнік зустрівся з працівниками ТЦК в Одесі. Його зупинили і перевірили документи.
Про це він розповів у Instagram.
Григорія Решетніка зупинили ТЦК
Українського шоумена Григорія Решетніка зупинили працівники ТЦК, коли він приїхав до Одеси. Це здивувало людину, яка його зустрічала.
"Людина, яка мене зустрічала на вокзалі, здивовано запитала: "Григорій, а Вас також зупиняють і перевіряють?", — розповів телеведучий і додав, що він такий, як і всі.
До Решетніка підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони попросили його показати документи, а опісля побажали "гарного дня" телеведучому.
"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними… Я вважаю, що ми з повагою маємо ставитись до закону та тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа! І хотілось би, щоб не тільки прості українці жили за законами..." — написав Решетнік у соціальних мережах.
Раніше дружина Решетніка роздратувала українців веселощами під час війни.
Також Решетнік прокоментувала скандальне весілля, яке вів її чоловік.
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