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Григорія Решетника зупинили працівники ТЦК — деталі

26 січня 2024 17:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Григорія Решетника зупинили працівники ТЦК — деталі
Григорій Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український телеведучий Григорій Решетнік зустрівся з працівниками ТЦК в Одесі. Його зупинили і перевірили документи.

Про це він розповів у Instagram.

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Григорія Решетніка зупинили ТЦК

Українського шоумена Григорія Решетніка зупинили працівники ТЦК, коли він приїхав до Одеси. Це здивувало людину, яка його зустрічала.

"Людина, яка мене зустрічала на вокзалі, здивовано запитала: "Григорій, а Вас також зупиняють і перевіряють?", — розповів телеведучий і додав, що він такий, як і всі.

До Решетніка підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони попросили його показати документи, а опісля побажали "гарного дня" телеведучому.

"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними…  Я вважаю, що ми з повагою маємо ставитись до закону та тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа! І хотілось би, щоб не тільки прості українці жили за законами..." — написав Решетнік у соціальних мережах.

Раніше дружина Решетніка роздратувала українців веселощами під час війни.

Також Решетнік прокоментувала скандальне весілля, яке вів її чоловік.

війна
Григорій Решетнік
телебачення
українські зірки
ТЦК та СП

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