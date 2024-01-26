Григория Решетника остановили работники ТЦК — детали

Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Украинский телеведущий Григорий Решетник встретился с работниками ТЦК в Одессе. Его остановили и проверили документы.

Об этом он рассказал в Instagram.

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Григория Решетника остановили ТЦК

Украинского шоумена Григория Решетника остановили работники ТЦК, когда он приехал в Одессу. Это удивило человека, который его встречал.

"Человек, который меня встречал на вокзале, удивленно спросил: "Григорий, а Вас тоже останавливают и проверяют?", — рассказал телеведущий и добавил, что он такой же, как и все.

К Решетнику подошли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они попросили его показать документы, а потом пожелали хорошего дня телеведущему.

"Я взрослый парень и понимаю, что ситуации бывают разными... Я считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам..." — написал Решетник в социальных сетях.

Ранее жена Решетника разозлила украинцев весельем во время войны.

Также Решетник прокомментировала скандальную свадьбу , которую вел ее муж.