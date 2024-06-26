Гайтана заговорила російською — як на це відреагував продюсер Полякової

Українська співачка Гайтана у себе вдома. Фото: Instagram Гайтани

Продюсер української співачки Олі Полякової Михайло Ясинський дав нове інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. У ньому підприємець у сфері шоу-бізнесу прокоментував російську мову відомої української співачки Гайтани.

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Український продюсер висловився про легендарну співачку Гайтану, яка нещодавно написала допис російською мовою. Ясинський раптово захистив артистку, подякувавши їй за те, що вона завжди була справжньою українкою.

Співачка Гайтана на фотосесії. Фото: Instagram Гайтани

"Я хочу сказати дуже велике дякую цій співачці за те, що в ті часи, коли більшість українських артистів були російськомовні, вона співала українською і робила дуже сучасні пісні. Це — гордість української поп-музики, це справжня артистка, музикантка. Якщо в неї в той момент виникло бажання написати російською мовою, вона просто написала той текст російською мовою, і це нічого не означає", — наголосив Михайло Ясинський.

Михайло Ясинський і Слава Дьомін під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

За словами українського підприємця, Гайтана є справжнім прикладом, адже вона завжди була в контексті своєї країни.

"Вона завжди була саме в українському контексті. Немає кращого прикладу, ніж сама Гайтана. Тому я дуже вдячний за те, що вона робила, робить і ще багато чого зробить. Якщо так відбулося, треба просто зрозуміти, що в цьому не було нічого з того, що їй почали щось писати", — також захистив Гайтану продюсер Олі Полякової.

Допис Гайтани російською мовою

Днями на офіційній сторінці української співачки Гайтани з’явився допис російською мовою. Артистка показала себе з квіткою в руках і написала, що вона повертає їй відчуття дому. За російську мову на неї одразу ж "налетіли" підписники, які почали критикувати співачку.

Російський допис Гайтани. Фото: скриншот з Instagram

Перечитавши коментарі, Гайтана одразу написала наступний допис, але вже українською. У ньому артистка закликала підписників не сваритися і назвала тих, хто її критикував, темпераментними людьми.

Звернення Гайтани до хейтерів. Фото: скриншот з Instagram

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