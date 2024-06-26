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Ясинский публично защитил Гайтану после "налета" хейтеров из-за российского поста

26 июня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Гайтана заговорила по-русски — как на это отреагировал продюсер Поляковой
Украинская певица Гайтана у себя дома. Фото: Instagram Гайтаны
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский дал новое интервью ведущему Славе Демину. В нем предприниматель в сфере шоу-бизнеса прокомментировал русский язык известной украинской певицы Гайтаны.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Михаил Ясинский о русском языке Гайтаны

Украинский продюсер высказался о легендарной певице Гайтане, которая недавно написала пост на русском языке. Ясинский внезапно защитил артистку, поблагодарив ее за то, что она всегда была настоящей украинкой.

Гайтона
Певица Гайтана на фотосессии. Фото: Instagram Гайтаны

"Я хочу сказать очень большое спасибо этой певице за то, что в те времена, когда большинство украинских артистов были русскоязычными, она пела на украинском и делала очень современные песни. Это — гордость украинской поп-музыки, это настоящая артистка, музыкант. Если у нее в тот момент возникло желание написать на русском языке, она просто написала тот текст на русском языке, и это ничего не значит", — подчеркнул Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью
Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского предпринимателя, Гайтана — настоящий пример, ведь она всегда была в контексте своей страны.

"Она всегда была именно в украинском контексте. Нет лучшего примера, чем сама Гайтана. Поэтому я очень благодарен за то, что она делала, делает и еще многое сделает. Если так произошло, нужно просто понять, что в этом не было ничего из того, что ей начали что-то писать", — также защитил Гайтану продюсер Оли Поляковой.

Пост Гайтаны на русском языке

На днях на официальной странице украинской певицы Гайтаны появился пост на русском языке. Артистка показала себя с цветком в руках и написала, что он возвращает ей чувство дома. За русский язык на нее сразу "налетели" подписчики, которые начали критиковать певицу.

Публикация со страницы Гайтаны
Российский пост Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Перечитав комментарии, Гайтана сразу написала следующий пост, но уже на украинском. В нем артистка призвала подписчиков не ссориться и назвала тех, кто ее критиковал, темпераментными людьми.

Публикация со страницы Гайтаны
Обращение Гайтаны к хейтерам. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал курсы боевой подготовки Тины Кароль.

Ранее мы рассказывали о том, что продюсер Оли Поляковой объяснил, почему российские артисты активно ездят выступать на Донбасс.

Также мы сообщали о том, что продюсер Михаил Ясинский рассказал о гонорарах Макса Барских.

Гайтана
шоу-бизнес
украинские звезды
Михаил Ясинский

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