Гайтана заговорила по-русски — как на это отреагировал продюсер Поляковой

Украинская певица Гайтана у себя дома. Фото: Instagram Гайтаны

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский дал новое интервью ведущему Славе Демину. В нем предприниматель в сфере шоу-бизнеса прокомментировал русский язык известной украинской певицы Гайтаны.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Украинский продюсер высказался о легендарной певице Гайтане, которая недавно написала пост на русском языке. Ясинский внезапно защитил артистку, поблагодарив ее за то, что она всегда была настоящей украинкой.

Певица Гайтана на фотосессии. Фото: Instagram Гайтаны

"Я хочу сказать очень большое спасибо этой певице за то, что в те времена, когда большинство украинских артистов были русскоязычными, она пела на украинском и делала очень современные песни. Это — гордость украинской поп-музыки, это настоящая артистка, музыкант. Если у нее в тот момент возникло желание написать на русском языке, она просто написала тот текст на русском языке, и это ничего не значит", — подчеркнул Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский и Слава Демин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинского предпринимателя, Гайтана — настоящий пример, ведь она всегда была в контексте своей страны.

"Она всегда была именно в украинском контексте. Нет лучшего примера, чем сама Гайтана. Поэтому я очень благодарен за то, что она делала, делает и еще многое сделает. Если так произошло, нужно просто понять, что в этом не было ничего из того, что ей начали что-то писать", — также защитил Гайтану продюсер Оли Поляковой.

Пост Гайтаны на русском языке

На днях на официальной странице украинской певицы Гайтаны появился пост на русском языке. Артистка показала себя с цветком в руках и написала, что он возвращает ей чувство дома. За русский язык на нее сразу "налетели" подписчики, которые начали критиковать певицу.

Российский пост Гайтаны. Фото: скриншот из Instagram

Перечитав комментарии, Гайтана сразу написала следующий пост, но уже на украинском. В нем артистка призвала подписчиков не ссориться и назвала тех, кто ее критиковал, темпераментными людьми.

Обращение Гайтаны к хейтерам. Фото: скриншот из Instagram

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