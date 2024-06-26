Гайтана заговорила по-русски — как на это отреагировал продюсер Поляковой

Ясинский публично защитил Гайтану после "налета" хейтеров из-за российского поста
Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский дал новое интервью ведущему Славе Демину. В нем предприниматель в сфере шоу-бизнеса прокомментировал русский язык известной украинской певицы Гайтаны.
Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.
Михаил Ясинский о русском языке Гайтаны
Украинский продюсер высказался о легендарной певице Гайтане, которая недавно написала пост на русском языке. Ясинский внезапно защитил артистку, поблагодарив ее за то, что она всегда была настоящей украинкой.
"Я хочу сказать очень большое спасибо этой певице за то, что в те времена, когда большинство украинских артистов были русскоязычными, она пела на украинском и делала очень современные песни. Это — гордость украинской поп-музыки, это настоящая артистка, музыкант. Если у нее в тот момент возникло желание написать на русском языке, она просто написала тот текст на русском языке, и это ничего не значит", — подчеркнул Михаил Ясинский.
По словам украинского предпринимателя, Гайтана — настоящий пример, ведь она всегда была в контексте своей страны.
"Она всегда была именно в украинском контексте. Нет лучшего примера, чем сама Гайтана. Поэтому я очень благодарен за то, что она делала, делает и еще многое сделает. Если так произошло, нужно просто понять, что в этом не было ничего из того, что ей начали что-то писать", — также защитил Гайтану продюсер Оли Поляковой.
Пост Гайтаны на русском языке
На днях на официальной странице украинской певицы Гайтаны появился пост на русском языке. Артистка показала себя с цветком в руках и написала, что он возвращает ей чувство дома. За русский язык на нее сразу "налетели" подписчики, которые начали критиковать певицу.
Перечитав комментарии, Гайтана сразу написала следующий пост, но уже на украинском. В нем артистка призвала подписчиков не ссориться и назвала тех, кто ее критиковал, темпераментными людьми.
Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал курсы боевой подготовки Тины Кароль.
Ранее мы рассказывали о том, что продюсер Оли Поляковой объяснил, почему российские артисты активно ездят выступать на Донбасс.
Также мы сообщали о том, что продюсер Михаил Ясинский рассказал о гонорарах Макса Барских.
Читайте Новини.LIVE!