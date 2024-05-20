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Єдина біологічна донька Емінема вийшла заміж — фото

20 травня 2024 23:05
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Стас Кожушко
Редактор
Емінем станцював зі своєю донькою на її весіллі — фото
Американська блогерка Гейлі Джейд Скотт. Фото: Instagram//hailiejade
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В лютому 2023 року донька американського репера Емінема, блогерка Гейлі Джейд Скотт  отримала пропозицію руки та серця від свого коханого. Минулими вихідними пара відгуляла весілля. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Гейлі.

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Весілля доньки Емінема

Урочиста церемонія пройшла в Баттл-Крік (штат Мічиган). Серед зіркових гостей, за інформацією таблоїда TMZ були 50 Cent, Dr. Dreе та Джиммі Айовін. Зірковий батько також відвідав весілля доньки. Він обрав класичний чорний костюм і не знімав сонцезахисні окуляри. 51-річний Емінем станцював з Гейлі перед гостями. 

Емінем на весіллі доньки Гейлі
Емінем на весіллі доньки Гейлі. Фото: Instagram/erikachristinephoto

Обранцем 28-річної доньки Емінема став бізнесмен Еван Макклінток. З ним вона почала зустрічатися у 2016-му.

Зять репера Емінема
Зять репера Емінема, бізнесмен Еван Макклінток. Фото: Instagram//hailiejade

В одному з інтерв’ю Емінем зізнався, що дуже пишається Гейлі і задоволений тим, що вона не одружилася відразу після старшої школи, а присвятила час навчанню.

Гейлі Скотт — рідна дочка Емінема від його колишньої дружини Кімберлі Енн Скотт. Також репер має дві прийомні дочки: Алайну і Вітні. Емінем часто згадував Гейлі у піснях та кліпах. Наприклад, в хіті Mockingbird. 

Емінем на весіллі доньки
Емінем з донькою Гейлі та її чоловіком Еваном. Фото: Instagram/erikachristinephoto

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді репер Емінем проігнорував весілля своєї прийомної доньки Алайни Марі Скотт. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт виграв суд над своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

блогери
весілля
Емінем
закордонні зірки

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