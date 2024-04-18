Донька Емінема у білосніжному бікіні похизувалась пружними формами

Гейлі Джад. Фото: instagram.com/hailiejade/

Донька Емінема Гейлі Джейд Скотт Мезерс насолодилася поїздкою з подругами до Тампа-Бей, щоб відсвяткувати свій дівич-вечір у бікіні. 28-річна інфлюенсерка, яка збирається вийти заміж за свого бойфренда Евана Макклінтока, з яким була разом шість років, поділилася знімками з веселого вечора, який проходив на розкішній яхті.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі доньки Емінема.

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Донька Емінема демонструвала свою фігуру в білому бікіні на носі човна. Разом з друзями, серед яких її 31-річна сестра Алейна Скотт Мезерс, вона прокоменувала допис: "Тампа Бейс".

Пара разом з 2016 року. Еван є керівником компанії з управління розслідуваннями в Мічигані.

48-річний Емінем коротко розповів про Гейлі та Евана в інтерв’ю Hotboxin' з Майком Тайсоном у березні 2020 року.

"Без дітей", — відповів репер, коли легендарний боєць запитав, чи є у Гейлі власні діти.

"У неї просто хлопець. У неї все добре. Вона змусила мене пишатися", — додав він, поділившись, що дівчина закінчила коледж із вражаючим середнім балом 3,9. Гейлі вивчала психологію в Університеті штату Мічіган.

Хейлі виросла в Детройті разом зі своїм татом-суперзіркою — справжнє ім’я Маршалл Брюс Мезерс III — і мамою Кім Скотт.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила фігурою у бікіні. А наречена Бреда Пітта знялась в рекламі.