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Единственная биологическая дочь Эминема вышла замуж — фото

20 мая 2024 23:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Эминем станцевал со своей дочерью на ее свадьбе — фото
Американский блогер Хейли Джейд Скотт. Фото: Instagram//hailiejade
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В феврале 2023 года дочь американского рэпера Эминема, блоггер Хейли Джейд Скотт получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. В минувшие выходные пара сыграла свадьбу.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Хейли.

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Свадьба дочери Эминема

Торжественная церемония прошла в Баттл-Крик (штат Мичиган). Среди звездных гостей, по информации таблоида TMZ, были 50 Cent, Dr. Dreе и Джимми Айовин. Звездный отец также посетил свадьбу дочери. Он выбрал классический черный костюм и не снимал солнцезащитные очки. 51-летний Эминем станцевал с Хейли перед гостями.

Эминем на свадьбе дочери Гейли
Эминем на свадьбе дочери Хейли. Фото: Instagram/erikachristinephoto

Избранником 28-летней дочери Эминема стал бизнесмен Эван Макклинток. С ним она начала встречаться в 2016 году.

Зять рэпера Эминема
Зять рэпера Эминема, бизнесмен Эван Макклинток. Фото: Instagram//hailiejade

В одном из интервью Эминем признался, что очень гордится Хейли и доволен тем, что она не вышла замуж сразу после старшей школы, а посвятила время учебе.

Хейли Скотт — родная дочь Эминема от его бывшей жены Кимберли Энн Скотт. Также у рэпера есть две приемные дочери: Алайна и Уитни. Эминем часто упоминал Хейли в песнях и клипах. К примеру, в хите Mockingbird.

Эминем на свадьбе дочери
Эминем с дочерью Хейли и ее мужем Эваном. Фото: Instagram/erikachristinephoto

Напомним, ранее мы писали, действительно ли рэпер Эминем проигнорировал свадьбу своей приемной дочери Алайны Мари Скотт. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брэд Питт выиграл суд над своей бывшей женой Анджелиной Джоли.

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